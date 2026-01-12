Hơn 40 người 'sập bẫy' của kẻ lừa bán cau giống qua mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 12/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Dương (SN 1997, trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Do không có tiền tiêu xài cá nhân, Trịnh Văn Dương nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức rao bán cây cau giống trên mạng xã hội. Đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Trịnh Văn Dương bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Khoảng tháng 10/2024, Dương tạo lập tài khoản Facebook mang tên “Vườn Cau Xanh”, đăng ký tài khoản Zalo tên “Vườn Cau”, đính kèm số điện thoại liên hệ 0928511029; đồng thời lên nhiều trang mạng tải hình ảnh cây cau giống, đăng tải quảng cáo bán cây với nội dung không có thật.

Khi có người liên hệ mua hàng, Dương thỏa thuận yêu cầu đặt cọc từ 10% đến 20% giá trị đơn hàng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng VPBank số 3283249454 mang tên Trịnh Văn Dương.

Ngày 19/10/2024, chị N.T.T. (SN 1989, trú phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đã truy cập nhóm Facebook “Vườn Cau Xanh” và liên hệ mua cây cau giống.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất mua bán 5.000 cây cau với giá 7.000 đồng/cây. Dương yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng. Tin tưởng, chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản do Dương cung cấp. Sau khi nhận tiền, Dương lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Dương còn sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền của khoảng 40 bị hại, với tổng số tiền ước tính 150 triệu đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các vụ việc liên quan; đồng thời thông báo những ai là bị hại trong vụ án khẩn trương liên hệ điều tra viên Dương Tuấn Anh (số điện thoại: 0983.177.743), Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng (địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để phối hợp giải quyết.