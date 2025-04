Hơn 300 căn hộ ở TP.HCM nứt tường sau dư chấn động đất: Sở Xây dựng thông tin

(VTC News) -

Ngày 3/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về phản ánh hơn 300 căn hộ ở chung cư Diamond Riverside (Phường 16, Quận 8) bị nứt tường, bong gạch hành lang...

"Hiện, Sở Xây dựng đã phối hợp UBND Quận 8 khảo sát thực tế tại chung cư Diamond Riverside sau khi xảy ra tình trạng rung lắc do ảnh hưởng của động đất từ Myanmar", đại diện Sở Xây dựng nói.

Theo đại diện Sở Xây dựng, quá trình khảo sát và làm việc với Ban Quản trị Chung cư Diamon Riverside, Chủ đầu tư và chính quyền địa phương cho thấy các vết nứt, bong tróc được ghi nhận có độ sâu và chiều dài khác nhau.

Theo ý kiến của đại diện Chủ đầu tư thì kết cấu công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo đủ điều kiện chịu lực. Đồng thời, công trình nãy đã được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu.

"Về hướng xử lý những nứt tường, bong gạch hành lang... chúng tôi sẽ yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho đến khi có kết luận chính thức và mong muốn người dân an tâm trong việc đảm bảo an toàn cho nơi ở của mình", đại diện Sở Xây dựng nói thêm.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng, ngoài trường hợp Chung cư Diamon Riverside ở Quận 8, đến nay TP.HCM chưa nhận được phản ánh trường hợp khác xuất hiện những vấn đề tương tự, chỉ ghi nhận qua các trang thông tin về một số công trình có hiện tượng người bên trong chạy ra ngoài khi có dư chấn.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 13h20 ngày 28/3 (giờ Việt Nam) xảy ra động đất 7,3 độ richter ở Myanmar gây rung lắc tới nhiều nơi ở Việt Nam.

Tại các quận trung tâm TP.HCM như: Quận 1, Quận 7, Quận 3, quận Bình Thạnh, nhân viên văn phòng hoảng loạn, kéo nhau xuống đường "lánh nạn".

Tại Hà Nội, nhiều người dân sinh sống và làm việc trên các tòa chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai... cảm nhận rõ độ rung lắc, nhà và đồ vật rung chuyển mạnh.