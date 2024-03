Hơn 22 triệu đồng đến với hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ngày 15/3, đại diện Báo điện tử VTC News trao số tiền 22.024.000 đồng tới 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh.

Gia đình bé Nguyễn Thị Loan trong bài viết “Câu hỏi quặn lòng của bé gái 9 tuổi mắc bệnh xơ gan, sự sống mong manh” số tiền 17.585.000 đồng.

Gia đình bà Phạm Thị Bảy trong bài viết “Mẹ già sống lay lắt nuôi 2 con tâm thần, chỉ mong có căn nhà để ở” số tiền 4.466.000 đồng.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, bà Trần Thị Thủy (53 tuổi, bà ngoại bé Nguyễn Thị Loan) xúc động khi cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo điện tử VTC News đã giúp đỡ gia đình qua hoạn nạn.

Gia đình em Nguyễn Thị Loan đón nhận số tiền của bạn đọc VTC News. (Ảnh: T.T)

Ông Trương Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đài cảm ơn các bạn đọc của Báo điện tử VTC News đã quan tâm tới người dân trong địa bàn xã. Địa phương sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn như gia đình em Nguyễn Thị Loan.

Trước đó VTC News đã đăng tải bài viết “Câu hỏi quặn lòng của bé gái 9 tuổi mắc bệnh xơ gan, sự sống mong manh” về hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Loan trú thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

9 tuổi nhưng thân hình bé Nguyễn Thị Loan gầy gò, da vàng sạm, bụng chướng to do căn bệnh xơ gan quái ác. Ngay từ khi sinh ra, sức khoẻ của Loan rất yếu, thường xuyên ốm yếu, khó nuôi.

Biến cố ập đến khi Loan 4 tuổi, người cha tảo tần không may qua đời do bệnh tật, cả nhà 3 miệng ăn chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng và đồng tiền làm thuê ít ỏi do chị Nguyễn Thị Thương - mẹ bé Loan kiếm được.

Gần 1 năm sau, chị Thương cũng bỏ lại 2 đứa thơ dại để theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Bé Loan mất đi nơi nương tựa duy nhất.

Về lâu dài, cơ hội sống duy nhất của bé là cần ghép gan, kinh phí có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm.