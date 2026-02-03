Hơn 200 sự kiện, hoạt động diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai

(VTC News) -

Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Gia Lai giới thiệu các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tại Hà Nội, chiều 2/2.

Theo đó, chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2026 là Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh (Gia Lai – Mountains embrace the Sea), mang thông điệp kết nối hài hòa giữa không gian cao nguyên đại ngàn và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, đồng thời thể hiện tầm nhìn phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện văn hóa – kinh tế – xã hội và du lịch tiêu biểu, quy mô quốc gia và tầm vóc quốc tế, được kỳ vọng tạo động lực phát triển toàn diện cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt cả năm, sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc; qua đó khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khác biệt của địa phương, thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Theo kế hoạch, Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa và thể thao. Trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Năm Du lịch quốc gia là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức, góp phần quảng bá thương hiệu điểm đến, thúc đẩy kinh tế – xã hội và giao lưu văn hóa.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Gia Lai được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 nhờ hội tụ đầy đủ tiềm năng về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa cùng quyết tâm chính trị cao.

Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu, có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như: Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Võ cổ truyền Bình Định, Hát Bội – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng – Gò Đá; Vườn quốc gia Kon Ka Kinh – Vườn Di sản ASEAN; hệ thống núi lửa tiêu biểu như Chư Đăng Ya, Biển Hồ, núi Hàm Rồng; hệ thống tháp Chăm cùng nhiều danh thắng nổi tiếng khác.

Đáng chú ý, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và vị thế nổi bật của khu vực trong bản đồ du lịch quốc tế.

Trailer giới thiệu Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Với chủ đề Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh, Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng về không gian địa lý mở rộng, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa thiên nhiên và con người, giữa truyền thống và hiện đại, làm nổi bật bản sắc văn hóa cồng chiêng, sử thi Tây Nguyên trong dòng chảy phát triển mới.

Từ Quý I đến Quý IV, các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026 được triển khai liên tục với những điểm nhấn rõ nét nổi bật là Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 cùng các hoạt động quảng bá, kết nối thị trường và thu hút đầu tư; Lễ hội Du lịch hè, Liên hoan phim Cánh Diều Vàng; Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya và Lễ Bế mạc.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh dự kiến diễn ra tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tháng 3/2026. Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku vào cuối tháng 12/2026.