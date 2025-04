Hơn 200 lãnh đạo đại học Mỹ công khai phản đối chính quyền Trump

(VTC News) -

Tờ Reuters dẫn lời tuyên bố chung của hơn 200 nhà lãnh đạo đại học Mỹ cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng cải cách và không phản đối sự giám sát hợp pháp của chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi phải phản đối sự can thiệp quá mức của chính phủ vào cuộc sống của sinh viên và những người làm việc trong khuôn viên trường học của chúng tôi".

Tuyên bố có chữ ký của người đứng đầu nhiều trường đại học nghiên cứu lớn như Đại học Virginia, Đại học Wisconsin-Madison cũng như các trường tư thục quy mô nhỏ hơn như Amherst và Kenyon.

Biểu tình phản đối sự can thiệp của chính quyền liên bang vào các trường đại học Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các lãnh đạo giáo dục nhấn mạnh họ mong muốn được đối thoại mang tính xây dựng với Nhà Trắng, tránh những hành động làm tổn hại đến nghiên cứu và học thuật. Đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận chi tiết về tuyên bố này.

Động thái của các lãnh đạo đại học Mỹ diễn ra ngay sau khi Đại học Harvard khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì ra lệnh đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ liên bang.

Trước đó, chính quyền ông Trump cũng tuyên bố Harvard và các trường khác cho phép ngôn ngữ bài Do Thái trong khuôn viên trường. Tiến sĩ Garber đáp lại "là một người Do Thái và là một người Mỹ, tôi biết rất rõ rằng có những lo ngại chính đáng về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái".

Tuy nhiên, ông cho biết chính phủ có nghĩa vụ pháp lý phải tham gia với trường đại học về những cách chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Thay vào đó, họ lại tìm cách kiểm soát "những ai chúng tôi thuê và những gì chúng tôi dạy".

Vụ kiện đệ trình lên tòa án liên bang ở Massachusetts, cáo buộc chính phủ tung ra một cuộc tấn công rộng rãi như là "đòn bẩy để giành quyền kiểm soát việc ra quyết định học thuật tại Harvard".

Trong tuần qua, chính quyền Trump cũng đe dọa sẽ loại bỏ thị thực cho sinh viên quốc tế tại Harvard sau khi trường đại học này từ chối chấp thuận yêu cầu của chính quyền. Ngoài ra, quan chức chính phủ đang có kế hoạch đóng băng thêm 1 tỷ USD tiền tài trợ nghiên cứu cho Harvard.