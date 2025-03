Hơn 2.500 gian hàng nội ngoại thất xuất khẩu sẽ có mặt tại VIFA EXPO 2025

(VTC News) -

VIFA EXPO – Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ Xuất khẩu Việt Nam là thương hiệu hội chợ chuyên ngành nội thất tiên phong và lâu đời nhất Việt Nam, là điểm hẹn lý tưởng của hàng nghìn doanh nghiệp tham gia và hàng trăm nghìn khách tham quan và nhà nhập khẩu từ năm 2008 đến nay.

Với uy tín được thị trường quốc tế công nhận trong 17 năm qua, VIFA EXPO lần thứ 16 tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu, đồng thời mở rộng quy mô để trở thành triển lãm nội ngoại thất lớn nhất Việt Nam năm 2025, sánh vai cùng các triển lãm lớn trên thế giới.

VIFA EXPO 2025 có hơn 2.500 gian hàng trên tổng diện tích hơn 40.000 m2.

Điểm hẹn giao thương nội ngoại thất quốc tế, quy mô lớn

VIFA EXPO 2025 có quy mô lớn nhất từ năm 2008 đến nay, quy tụ hơn 650 Doanh nghiệp đăng ký hơn 2.500 gian hàng trên tổng diện tích hơn 40.000 m2, bao gồm: 52% Doanh nghiệp nước ngoài, Đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ: Đan Mạch, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Hà Lan, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh và xứ Wales, Úc, Mỹ, Đài Loan, Campuchia, Ý, Nhật Bản, Canada, Cộng hòa Séc…

48% doanh nghiệp Việt Nam đến từ 17 tỉnh thành: Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Tây Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, Hà Nội, TP.HCM.

Các gian hàng thủ công mỹ nghệ được quan tâm.

VIFA EXPO 2025 quy tụ các thương hiệu uy tín hàng đầu ngành nội ngoại thất trong và ngoài nước.

Triển lãm VIFA EXPO không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp cập nhật thông tin về thị trường quốc tế và nắm bắt các xu hướng mới. Đây sẽ là cú hích lớn cho ngành nội ngoại thất Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nội - ngoại thất và mỹ nghệ thế giới.

Chuỗi Talk Show chuyên ngành tại VIFA EXPO 2025

Đến với VIFA EXPO 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội tham gia chuỗi talkshow chuyên ngành, chia sẻ và cập nhật tình hình và xu hướng liên quan đến ngành nội ngoại thất. Mở đầu là talkshow "Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu ngành nội thất thế giới 2024 & Dự báo xu hướng 2025" diễn ra từ 13:30 - 16:00 ngày 5/3, với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu từ CSIL (Ý), Tạp chí Home Living (Nhật) và MoebelMarkt (Đức).

Tiếp nối là talkshow "Ngành nội ngoại thất hướng đến thị trường Net Zero - Cơ hội và thách thức" từ 09:30 - 11:30 ngày 6/3, tập trung chia sẻ và các quy định về môi trường và tiêu chuẩn ESG trong ngành. Cuối cùng là talkshow "Made in Vietnam, Sold on Wayfair" từ 13:30 - 17:30 ngày 6/3, do đại diện Wayfair - sàn thương mại điện tử về nội thất hàng đầu Hoa Kỳ phối hợp cùng Công ty Liên Minh thực hiện.

Hội chợ thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà nhập khẩu quốc tế.

Ngoài ra, các Nhà mua hàng quốc tế của VIFA EXPO được Ban tổ chức hỗ trợ chu đáo từ khâu di chuyển đến lưu trú: Hỗ trợ tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất; Xe đưa rước từ các khách sạn chính thức đến SECC; Tour tham quan các nhà máy tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, Kết nối giao thương với Doanh nghiệp VIFA EXPO (do Amazon Global Selling Việt Nam phối hợp cùng Công ty Liên Minh thực hiện); Miễn phí 02 đêm lưu trú tại khách sạn (dành cho các Nhà mua hàng VIP); Tham quan gian hàng trực tuyến trên platform vifaexpo.online; Tham dự đêm tiệc Gala Dinner tại VIFA EXPO 2025, Nhận quà lưu niệm từ Ban tổ chức …

Là một cánh cửa lớn, VIFA EXPO 2025 - Hội chợ giao thương nội ngoại thất và thủ công mỹ nghệ lớn nhất và lâu đời nhất Việt Nam - đã và đang mở ra hàng ngàn cơ hội xuất khẩu tiềm năng cho cộng đồng nội ngoại thất và thủ công mỹ nghệ Việt Nam đi ra thế giới, đồng thời đưa TP.HCM "lên bản đồ" các trung tâm giao thương nội ngoại thất hàng đầu của khu vực.

Thông tin về VIFA EXPO 2025, vui lòng xem tại: www.vifaexpo.com Liên hệ: Công Ty Cổ Phần Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh Địa chỉ: 2/13 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 7306 7887 - Hotline: 07 9999 7657 Email: [email protected] - Website: www.vifafair.com