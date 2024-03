Hơn 100 doanh nghiệp Châu Âu đến Bình Phước tìm cơ hội đầu tư

(VTC News) -

Ngày 12/3, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024” đã được tổ chức với sự tham gia của gần 360 đại biểu trong nước và quốc tế.

Ngoài đơn vị chủ trì là UBND tỉnh Bình Phước, diễn đàn còn có sự đồng chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA). Bên cạnh đó, diễn đàn còn được phối hợp thực hiện bởi Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus (Hà Lan).

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham tổ chức tại Bình Phước. (Ảnh: Đ.V)

Tham dự diễn đàn có đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và 21 phái đoàn ngoại giao đến từ đại sứ quán, tổng lãnh sự quán và hiệp hội doanh nghiệp các nước như: Hà Lan, Australia, Bồ Đào Nha, Italia, Hungary, Tây Ban Nha, Canada, Đan Mạch…

Hơn 100 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Châu Âu cũng đến Bình Phước tham gia diễn đàn như: Heineken, De Heus, Big Dutchman, Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin Air and Ocean, Stolz Asia, The Fruit Republic, Biodevas, Lallemand, Hùng Nhơn Aust Export…

Phát huy lợi thế của Bình Phước

Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch VIDA, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, những năm gần đây, Bình Phước đã tạo được lực hút rất lớn trong hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong các lĩnh vực chế biến nông sản xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo…

Tuy nhiên, so với tiềm năng và lợi thế của tỉnh thì thu hút FDI của Bình Phước vẫn chưa thể sánh kịp với các tỉnh thành trong vùng như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Để hiện thực hoá những tiềm năng, lợi thế thành những con số cụ thể, chắc chắn phải cần có sự gặp gỡ và xúc tiến các hoạt động đầu tư để có được tiếng nói chung”, ông Hùng chia sẻ.

Cũng theo ông Hùng, mục đích của diễn đàn là góp phần tăng cường sự đối thoại giữa các cơ quan Chính phủ, nhà hoạch định chính sách, các địa phương, tổ chức, hiệp hội… về những vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng số hóa.

Đặc biệt, thông qua diễn đàn, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đảm bảo tính khả thi về nguồn lực tài chính, đồng bộ các chính sách để phát triển nền kinh tế xanh bền vững, hướng tới hoàn thành mục tiêu Net Zero vào 2050.

Cam kết “thông thoáng” thủ tục

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, mục đích của diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao của EuroCham với tỉnh Bình Phước. Đây là cơ hội để tỉnh Bình Phước giới thiệu, quảng bá hình ảnh giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tỉnh Bình Phước mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp EuroCham có uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào địa phương này.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Đ.V)

Chia sẻ với các nhà đầu tư, bà Hiền cho hay, về thủ tục hành chính, tỉnh Bình Phước có hơn 80% được giải quyết theo phương thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và kết nối trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục hành chính chỉ cần liên hệ trực tuyến hoặc trực tiếp với một đầu mối là Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để được hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại chỗ. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư tại tất cả các khâu đều được rút ngắn chỉ còn 2/3 thời gian so với quy định.

Theo bà Hiền, công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp cũng được tỉnh quan tâm, với mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.

“Ngoài ra, với nền tảng 4 tốt đó là: hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt và dịch vụ công tốt, Bình Phước xác định mục tiêu hướng đến là đáp ứng tốt nhất các nhu cầu phục vụ, làm hài lòng các nhà đầu tư khi đến với tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp EuroCham”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chia sẻ.

Cơ hội lớn của doanh nghiệp Châu Âu

Phát biểu tại diễn đàn, ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn De Heus châu Á cho biết, EuroCham rất vinh dự khi có mặt ở Bình Phước để tạo ra sự thay đổi và cùng nhau định hình tương lai của nền kinh tế địa phương.

Ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham. (Ảnh: Đ.V)

Theo ông Gabor Fluit, Bình Phước có vị trí chiến lược trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam, Campuchia và khu vực.

Với nguồn tài nguyên dồi dào, Bình Phước sẽ mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn vào các dự án phát triển nông nghiệp, cây trồng giá trị cao, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, sản xuất quy mô lớn.

Khí hậu thuận lợi của Bình Phước là điều kiện lý tưởng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, phù hợp với Quy hoạch điện VIII và Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi năng lượng công bằng.

Cũng theo ông Gabor Fluit, trong tương lai, Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) hứa hẹn sẽ là bước phát triển tích cực cho Bình Phước. Việc cắt giảm gần 99% thuế quan trong thập kỷ tới sẽ giúp Bình Phước mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng 500 triệu dân của EU.