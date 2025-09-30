Hơn 1,6 triệu khách hàng miền Trung vẫn bị mất điện sau bão Bualoi

(VTC News) -

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đơn vị đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,8 triệu khách hàng, tương đương 52% số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi).

Theo đó, EVNNPC đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó sự cố, huy động lực lượng, vật tư và phương tiện để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý sự cố và từng bước khôi phục cấp điện.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị đặc biệt ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng như bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng, cơ quan phòng chống thiên tai và hệ thống thông tin liên lạc.

Hiện còn hơn 1,6 triệu khách hàng, tương đương 18,71% tổng số khách hàng EVNNPC quản lý, đang chờ được cấp điện trở lại.

Đối với lưới điện 110kV, toàn bộ 35/35 trạm biến áp đã được khôi phục vận hành. Tuy nhiên, vẫn còn 7 đường dây chưa thể đưa vào hoạt động, trong đó 4 tuyến tại Thanh Hóa và 3 tuyến tại Nghệ An do mức độ thiệt hại nặng và điều kiện tiếp cận khó khăn.

EVN đang tập trung khắc phục sự cố điện.

Đối với lưới trung thế, lực lượng thi công đã đóng điện trở lại khoảng 47% số trạm biến áp và 57% số đường dây bị sự cố. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật đang làm việc xuyên ngày đêm, bất kể thời tiết và địa hình phức tạp để sớm đưa điện trở lại cho người dân.

Trước đó, bão số 10 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện trong phạm vi EVNNPC quản lý, khiến hơn 3,5 triệu khách hàng bị gián đoạn cấp điện. Những khách hàng này thuộc nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung, trong đó tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, EVNPC khuyến cáo, tại các khu vực bị ngập lụt, chỉ đóng điện trở lại sau khi đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trong nhà để phát hiện và loại trừ các hư hỏng, hiện tượng mất an toàn.

Trường hợp phát hiện sự cố điện trong nhà hoặc ngoài đường, người dân không nên tự ý sửa chữa nếu không có kiến thức và dụng cụ phù hợp và liên hệ ngay đơn vị Điện lực để xử lý.

Thủy điện Tuyên Quang mở 7 cửa xả lũ

Đến thời điểm này, hồ thủy điện Tuyên Quang mở 7 cửa xả đáy, tổng lượng nước xả là hơn 5.064m³/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là hơn 4.385 m³/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt hơn 679 m³/s.

Từ ngày 29/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang. Bộ trưởng lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 20h ngày 29/9.

Thuỷ điện Tuyên Quang mở 7 cửa xả lũ.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Trước đó, hồ thủy điện Thác Bà (Lào Cai) mở 3 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là hơn 2.620m³/s.

Hồ thủy điện Hòa Bình cũng đã mở 2 cửa xả vào tối 29/9 và rạng sáng 30/9 với tổng lượng nước xả là 5.705 m³/s.

Hồ thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hóa) mở 3 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 1.110 m³/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 792 m³/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt 342 m³/s.

Hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) mở 3 cửa xả, lượng nước xả đạt 650 m³/s, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 2.017 m³/s, mực nước của nhà máy này đạt 200/155 m (mực nước chết).