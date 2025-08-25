Home Credit Việt Nam phát hành Báo cáo Phát triển bền vững 2024

(VTC News) -

Con người là trọng tâm trong hành trình phát triển bền vững

Trong báo cáo mới phát hành, Home Credit nêu rõ định hướng phát triển bền vững với con người ​​là trọng tâm. Mỗi sáng kiến được xây dựng và thực hiện một cách bài bản nhằm mang lại giá trị thiết thực và lâu dài cho các bên liên quan, từ khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, nhân viên, cho đến chính phủ và cộng đồng.

“Chiến lược của chúng tôi là đặt khách hàng làm trọng tâm, cam kết thấu hiểu và không ngừng đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng sự chính trực. Nguyên tắc này là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động phát triển bền vững trong năm 2024”, ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Chủ tịch Ban Chỉ đạo ESG của Home Credit Việt Nam - khẳng định.

Dựa trên cốt lõi con người, cam kết phát triển bền vững của Home Credit được hiện thực hóa thông qua 6 trụ cột chiến lược: Tài chính có trách nhiệm, tài chính toàn diện, trao quyền trong môi trường chuyển đổi số, lực lượng lao động đa dạng, cộng đồng bền vững và tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, trong báo cáo này, Home Credit đã chủ động cải thiện phương pháp thu thập dữ liệu và báo cáo, thể hiện tính minh bạch kể cả trong báo cáo phi tài chính, nhằm nâng cao chất lượng báo cáo và củng cố lòng tin của các bên liên quan. Báo cáo tiếp tục được xây dựng theo tiêu chuẩn khung Báo cáo phát triển bền vững châu Âu (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) theo Chỉ thị Báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD).

Ông Jakub Kudrna cùng đội ngũ nhân viên Home Credit Việt Nam. (Ảnh: Home Credit)

Tăng trưởng bền vững trong mọi khía cạnh

Theo Báo cáo Phát triển bền vững 2024, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của công ty đã tạo ra nhiều tác động tích cực, điển hình là việc xây mới và cải tạo nhiều điểm trường tại các khu vực khó khăn ở Gia Lai, Nghệ An, Đắk Lắk… mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho 2.700 trẻ em.

Ngoài những chương trình do công ty triển khai, nhiều nhân viên cũng được truyền cảm hứng để chủ động tổ chức các chuyến đi thiện nguyện. Theo công bố trong báo cáo, tổng số tiền mà Home Credit Việt Nam và cá nhân các nhân sự đã đóng góp cho cộng đồng trong năm 2024 lên đến hơn 8,3 tỷ đồng.

Chuyến xe Home Love của Home Credit tiếp tục lăn bánh đến những điểm trường khó khăn để cùng chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam. (Ảnh: Home Credit)

Cũng theo Báo cáo Phát triển bền vững 2024, Home Credit đã đạt được những bước tiến mới trong việc thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI). Tỷ lệ lao động nữ được duy trì ổn định qua nhiều năm, tương đương khoảng 60% lực lượng lao động tại Home Credit, trong đó nhóm nhân tài nữ trong lĩnh vực công nghệ không ngừng gia tăng.

Định hướng con người là trọng tâm, Home Credit Việt Nam đặc biệt coi trọng việc đào tạo nhân tài, với niềm tin rằng đây là khoản đầu tư dài hạn giúp nâng cao năng lực của cả tổ chức. Mỗi nhân sự còn được khuyến khích xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp riêng, cùng sự cố vấn chuyên môn từ cấp lãnh đạo.

Song song đó, quản trị doanh nghiệp hiệu quả và quản lý rủi ro vững chắc tiếp tục là nền tảng cốt lõi của Home Credit. Trong năm 2024, công ty tài chính tiêu dùng này ghi nhận tỷ lệ nợ xấu (NPL) chỉ 1,76% - thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 8,4%, đồng thời cải thiện rõ rệt so với mức 2,49% của năm 2023. Kết quả nổi bật phản ánh năng lực quản trị rủi ro mạnh mẽ và nguyên tắc cho vay có trách nhiệm luôn được Home Credit tuân thủ.

Cũng nhờ vậy, doanh nghiệp được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm dài hạn nhà phát hành lần đầu ở mức điểm A với triển vọng ổn định. Đơn vị ghi nhận Home Credit Việt Nam là doanh nghiệp phục hồi hiệu quả nhất trong ngành tài chính tiêu dùng năm 2024. Công ty đạt lợi nhuận ròng 1.290,9 tỷ đồng, tăng gần 244% so với năm 2023.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Home Credit cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác lớn, cung cấp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho sản phẩm xanh như trả góp xe điện VinFast, Honda, nhằm góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng xanh trong cộng đồng.

Đặc biệt, các năm qua, Home Credit Việt Nam vẫn liên tục giám sát và tính toán dấu chân carbon tham chiếu theo theo chuẩn ISO14064. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đưa ra nhiều sáng kiến để giảm dấu chân carbon của doanh nghiệp, đơn cử như dự án tái chế nội bộ Home Green, hay áp dụng hệ thống cảm biến năng lượng tại văn phòng…

Với những nỗ lực trong hành trình phát triển bền vững, suốt 3 năm liên tiếp, Home Credit được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời có mặt trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn.

Bên cạnh đó, Giải thưởng CSR & ESG toàn cầu đã ghi nhận Home Credit là Doanh nghiệp Tiên phong Phát triển Bền vững & Trách nhiệm Xã hội Toàn cầu trong 4 năm qua.