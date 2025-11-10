Home Credit ra mắt Hoàn tiền linh hoạt: Thẻ tín dụng 'may đo' cho từng nhu cầu

(VTC News) -

Lần đầu tiên, người dùng Home Credit được trao quyền lựa chọn gói hoàn tiền hàng tháng, điều này đã biến chiếc thẻ tín dụng vừa đoạt giải thưởng thành một công cụ tài chính được cá nhân hóa tối đa theo thói quen chi tiêu riêng biệt của mỗi người.

Tính năng hoàn tiền_2.jpeg

Tính năng Hoàn tiền linh hoạt

Vào ngày 1/11, Home Credit ra mắt tính năng “Hoàn tiền Linh hoạt” cho thẻ tín dụng, một cơ chế giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích phù hợp với phong cách sống của riêng họ. Là công ty tài chính tiêu dùng tiên phong tại Việt Nam áp dụng, tính năng này cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn gói hoàn tiền mong muốn cho nhiều loại chi tiêu khác nhau, thay vì bị giới hạn bởi một chính sách cố định.

Chủ thẻ có thể chọn một trong năm tuỳ chọn hoàn tiền được thiết kế riêng ngay trên ứng dụng Home Credit. Mỗi tuỳ chọn đều mang lại mức hoàn tiền hấp dẫn 10% cho các danh mục chi tiêu đã chọn, với tổng giá trị hoàn tiền lên đến 300.000 VNĐ mỗi tháng.

Tính năng Hoàn tiền linh hoạt trên ứng dụng Home Credit, cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn và thay đổi gói hoàn tiền. (Ảnh: Home Credit)

Gói Gia Đình (ưu tiên chi tiêu thiết yếu như siêu thị, điện máy và thanh toán hóa đơn sinh hoạt); Gói Tận Hưởng (hoàn tiền cho ẩm thực, spa, lưu trú và các chuyến đi xa); Gói Sống Số (tập trung vào thương mại điện tử, giao đồ ăn, đặt xe công nghệ); Gói Thiết Yếu (giao đồ ăn, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử) và Gói Tiêu Chuẩn dành cho những ai có thói quen chi tiêu cân bằng giữa siêu thị, ăn uống và mua sắm trực tuyến.

Điểm đột phá của sản phẩm chính là khả năng chủ động điều chỉnh tùy chọn hoàn tiền hàng tháng. Chẳng hạn, nếu tháng này ưu tiên cho việc mua sắm, người dùng có thể chọn gói Sống Số hoặc Thiết Yếu để hưởng 10% hoàn tiền, nhưng tháng sau khi có kế hoạch du lịch, họ hoàn toàn có thể chuyển sang gói Tận Hưởng để thu về 10% hoàn tiền cho các chi phí lưu trú, ẩm thực. Việc chủ động điều chỉnh hàng tháng này giúp khách hàng không bao giờ bị bỏ lỡ cơ hội nhận về tổng giá trị hoàn tiền lên tới 300.000 VNĐ mỗi tháng.

Bằng cách này, Home Credit biến chiếc thẻ tín dụng từ một công cụ thanh toán thụ động thành một trợ lý tài chính thông minh, giúp người dùng tối ưu hóa lợi ích trên từng giao dịch.

Người dùng có thể thanh toán không chạm bằng thẻ tín dụng Home Credit. (Ảnh: Home Credit)

Nền tảng của sự đổi mới

Tính năng Hoàn tiền linh hoạt trên thẻ tín dụng Home Credit được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc khách hàng trong bối cảnh thói quen chi tiêu trong thời đại số không còn đi theo một khuôn mẫu cố định.

Khi thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, công ty nhận thấy rằng ngân sách chi tiêu của khách hàng ngày càng năng động, thường xuyên dịch chuyển giữa các danh mục khác nhau theo thời gian. Chính vì vậy, tính năng Hoàn Tiền Linh hoạt ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về một giải pháp tài chính có thể thích ứng nhanh chóng và được cá nhân hóa cao.

Không chỉ dừng lại ở đó, các chương trình trò chơi như "Đập hộp mỗi ngày - Săn quà 5 tỷ" còn mang đến niềm vui bất ngờ, biến mỗi giao dịch quẹt thẻ thành một hành trình thú vị.

Theo đó, từ ngày 1/10/2025 đến 15/2/2026, chủ Thẻ tín dụng và tài khoản trả sau Home PayLater sẽ có cơ hội nhận thưởng hoàn tiền lên đến 100 triệu đồng chỉ bằng cách thực hiện giao dịch và nhận lượt "đập hộp". Tổng giá trị tất cả giải thưởng của chương trình lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Home Credit còn cung cấp cho người dùng bộ công cụ quản lý toàn diện trên ứng dụng, cho phép theo dõi và kiểm soát chi tiêu, chủ động đặt hạn mức, giới hạn số lượt giao dịch, hay lập tức khóa thẻ khi có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào.

Những nỗ lực đổi mới và tập trung vào lợi ích khách hàng như trên đã giúp công ty được vinh danh với hai giải thưởng danh giá tại Hội nghị khách hàng Visa Việt Nam 2025, bao gồm “Công ty tài chính dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2025” và “Công ty tài chính có tốc độ tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch thẻ 2025”. Các giải thưởng này khẳng định mạnh mẽ rằng các sản phẩm và dịch vụ của Home Credit đang được khách hàng đánh giá cao và tin dùng.

Home Credit Việt Nam nhận hai giải thưởng danh giá từ Visa. (Ảnh: Home Credit)

Home Credit đã khẳng định vị thế là một doanh nghiệp không chỉ có nền tảng vững chắc từ sự tin tưởng của khách hàng, mà còn sở hữu khả năng tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

Từ đó, tính năng Hoàn tiền linh hoạt không chỉ là một cải tiến sản phẩm đơn thuần. Đây là lời khẳng định của Home Credit rằng doanh nghiệp sẵn sàng trao quyền chủ động lựa chọn lợi ích cho khách hàng, biến chiếc thẻ tín dụng từ một công cụ thanh toán thụ động thành trợ lý tài chính được "may đo" theo nhu cầu riêng.