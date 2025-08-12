Hội thảo quốc tế: Ứng dụng máy C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

(VTC News) -

Toàn cảnh hội thảo quốc tế - hội tụ tinh hoa y tế Việt Nam, Áo, Nhật Bản, Trung Quốc

Hội thảo có sự tham gia của hãng công nghệ Siemens Healthineers, cùng đội ngũ chuyên gia từ 4 trung tâm chấn thương chỉnh hình danh tiếng tại Áo, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Với 7 bài báo cáo chuyên môn và 2 ca phẫu thuật trực tiếp, hội thảo thu hút hơn 100 y bác sĩ trong và ngoài nước tham dự.

Tại phiên báo cáo, các chuyên gia cập nhật các kỹ thuật tiên tiến, xu hướng điều trị hiện đại, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công nghệ C-arm trong việc xác định vị trí và điều hướng dụng cụ chính xác trong phẫu thuật kết hợp xương, nội soi cột sống,...

Toàn cảnh hội thảo “Ứng dụng công nghệ C-arm trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, PGS.TS.BS. Hà Kim Trung - Phó Giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc, Phúc Trường Minh - cho biết: “Hội thảo là cơ hội quý báu giúp các bác sĩ làm chủ và ứng dụng hiệu quả công nghệ C-arm trong từng ca bệnh chấn thương chỉnh hình. Chương trình đánh dấu khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác chuyên môn sâu rộng trong tương lai và là động lực để chúng ta cùng nhau đưa ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới”.

GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện Đa khoa Takatsuki, Nhật Bản - khẳng định: “Tôi cho rằng việc ứng dụng C-arm trong phẫu thuật chấn thương chẩn hình là rất hữu ích. Trong phẫu thuật chấn thương, ổ gãy sẽ là một cấu trúc ba chiều phức tạp, nên việc hình dung chính xác vị trí và hình dạng của các mảnh gãy không hề đơn giản. Ứng dụng thiết bị Carm 3D giúp bác sĩ dễ dàng quan sát và định hình ổ gãy hơn, từ đó định vị được điểm cố định xương, rút ngắn thời gian phẫu thuật và giảm mức độ xâm lấn cho người bệnh”.

Hai ca phẫu thuật trực tuyến - cập nhật xu hướng phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ít xâm lấn tại Việt Nam

Điểm nhấn quan trọng của hội thảo là hai ca phẫu thuật truyền hình trực tiếp từ phòng mổ, mang đến cái nhìn thực tiễn về hiệu quả ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại trong điều trị chấn thương chỉnh hình.

BVĐK Hồng Ngọc tiên phong ứng dụng C-arm 3D thế hệ mới.

Ca phẫu thuật trực tuyến bắt vít cuống cung qua da trong điều trị thoái hóa cột sống được thực hiện bởi PGS.TS.BS. Hà Kim Trung cùng sự cố vấn chuyên môn của GS.TS.BS. Dietmar Krappinger - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Cấp độ 1, Đại học Y Innsbruck, Áo - cho thấy rõ ưu thế vượt trội của công nghệ C-arm 3D thế hệ mới.

Bệnh nhân V.T.K.O (63 tuổi) mắc thoái hóa cột sống thắt lưng đa tầng, thoát vị đĩa đệm từ L2/L3 đến L5/S1 gây chèn ép rễ thần kinh L5, S1 hai bên,... vì vậy, cần phải giải ép thần kinh và kết hợp xương cột sống thắt lưng bắt vít qua da để giải phóng chèn ép, khôi phục vận động sớm.

Nhờ khả năng dựng hình ảnh ba chiều sắc nét, công nghệ C-arm 3D tích hợp tính năng AI tự động xác định chính xác vị trí tổn thương, giúp bác sĩ đặt vít, điều hướng dụng cụ phẫu thuật an toàn, hiệu quả, tránh ảnh hưởng thần kinh và mô mềm; nhờ đó, rút ngắn thời gian mổ, giảm thiểu xâm lấn, bệnh nhân phục hồi nhanh, xuất viện sớm.

Hình ảnh 3D vùng cột sống trên máy C-arm 3D tích hợp AI.

Cũng trong sự kiện, ca phẫu thuật thay khớp gối gióng trục động học không cắt gân cơ, được thực hiện bởi TS.BS. Lê Quang Huy - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh và GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi, đã gây ấn tượng mạnh nhờ sự tối ưu trong kỹ thuật bảo tồn mô mềm.

Bệnh nhân B.T.H (73 tuổi) được chẩn đoán thoái hóa khớp gối trái, kèm rách rễ sau sụn chêm trong... Với tình trạng này, bác sĩ Huy chỉ định phẫu thuật thay khớp gối gióng trục động học không cắt gân cơ. Kỹ thuật tiên tiến này giúp bảo tồn mô mềm tối đa, khớp gối nhân tạo được định vị chuẩn xác theo trục vận động tự nhiên, cho dáng đi vững chắc, cân bằng, giúp bệnh nhân ít đau, có thể đi lại sớm sau 1-2 ngày mổ, tránh nguy cơ lệch trục, trật khớp.

Hội thảo “Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong thực hành phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình” khép lại trọn vẹn với những giá trị y khoa thực tiễn, từ chia sẻ chuyên môn đến cập nhật công nghệ và kỹ thuật hiện đại.

Thông qua sự kiện, BVĐK Hồng Ngọc một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng y học hiện đại, sẵn sàng cập nhật và làm chủ công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chấn thương chỉnh hình đạt chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.