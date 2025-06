Hội báo toàn quốc 2025 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp

Chiều 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội Báo toàn quốc 2025 với chủ đề: “Báo chí Việt Nam - trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết, sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, Hội Báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam Trung thành - Sáng tạo - Bản lĩnh - Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại Lễ bế mạc

Hội Báo đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo nên một không gian nghề nghiệp sôi động, thể hiện sự thống nhất và đồng thuận từ Trung ương đến địa phương. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá những thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt một chặng đường dài, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của báo chí trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải A cho các đơn vị đạt Giải gian trưng bày ấn tượng

Năm 2025, chúng ta hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - một dấu mốc thiêng liêng, vừa là dịp tri ân các thế hệ nhà báo, vừa là dịp để mỗi người làm báo hôm nay tự soi chiếu lại con đường mình đang đi. Các ấn phẩm trưng bày tại Hội báo toàn quốc lên tới con số hơn 124 đơn vị, đều được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và nội dung, cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí Việt Nam.

Không khí giao lưu vui vẻ, cởi mở giữa các nhà báo và người dân đã tạo nên một hội báo đầm ấm, thân thiện, giúp công chúng hiểu hơn về nghề báo và những hy sinh, nỗ lực của các nhà báo. Đây thực sự là niềm khích lệ, cổ cũ tinh thần lớn lao cho những người làm báo Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải A cho các đơn vị đạt Giải sự kiện, hoạt động ấn tượng

Đặc biệt, các gian trưng bày không chỉ thể hiện sự phong phú về mặt hình ảnh và thông tin, mà còn phản ánh rõ nét những chuyển động của ngành báo chí trong việc tiếp cận công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất nội dung, phát hành và tương tác với công chúng.

“Những sản phẩm được giới thiệu tại hội báo lần này không chỉ là thành quả lao động của các cơ quan báo chí, mà còn là kết tinh của trách nhiệm xã hội, của tinh thần phụng sự vì cộng đồng. Tôi cũng xin nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các chuyên đề tại Hội Báo, đặc biệt là chuyên đề về trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí - một chủ đề đang thu hút sự quan tâm rất lớn trong giới báo chí hiện nay.

Việc đặt ra vấn đề này cho thấy, chúng ta không né tránh mà đang chủ động đón nhận, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới để làm báo hiệu quả, chính xác, hấp dẫn hơn, đồng thời bảo đảm định hướng chính trị và giữ gìn bản sắc báo chí cách mạng Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Ông Lê Hải Bình,Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL trao Giải A Giải sản phẩm báo chí ấn tượng cho các tác giả

Ông Lợi cho biết thêm, thông qua các gian trưng bày, triển lãm, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, nghệ thuật, Hội Báo toàn quốc đã nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí, thành quả lao động, sáng tạo của các nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước.

“Một trong những điểm nổi bật nhất của Hội Báo 2025 là sự thể hiện rõ nét xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong báo chí. Nhiều cơ quan đã mang đến những sản phẩm báo chí đa phương tiện, các ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường để thu hút độc giả, cho thấy sự chủ động và quyết tâm của báo giới trong việc bắt kịp nhịp độ phát triển của công nghệ tiên tiến trên thế giới”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia trao giải cho các tác giả đạt giải B Giải sản phẩm báo chí ấn tượng

Bên cạnh việc mang đến cho người làm báo nhiều hoạt động nghiệp vụ, các diễn đàn chuyên đề về trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nguồn nhân sự báo chí số, kinh tế báo chí có chất lượng, Hội Báo còn mang đến cho công chúng các chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, đặc sắc.

Các sự kiện đã được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của các đài quốc gia, được lan tỏa trên hàng trăm cơ quan báo chí các bộ, ban, ngành, đoàn thể và báo chí các địa phương trong cả nước. Ban tổ chức cũng đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, các đồng nghiệp và của công chúng về công tác tổ chức Hội Báo để rút kinh nghiệm cho những kỳ sau.

Hội báo toàn quốc 2025 kết thúc nhưng những giá trị, những bài học kinh nghiệm và nguồn cảm hứng mang lại sẽ còn vang vọng. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 100 năm vẻ vang, với bản lĩnh vững vàng, sự năng động sáng tạo và trách nhiệm cao, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Theo Ban tổ chức, các ấn phẩm trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm nay đều được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và nội dung, cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho biết thêm, Hội Báo toàn quốc 2025 sẽ dành toàn bộ ấn phẩm tham dự Hội Báo trao tặng các chiến sĩ bộ đội hải quân và biên phòng, thể hiện sự quan tâm, tri ân của báo giới và toàn xã hội đối với những lực lượng đang ngày đêm canh giữ biển đảo và biên cương của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã bình chọn và quyết định: Trao 5 Giải A, 7 Giải B, 16 Giải C, 19 Giải khuyến khích đối với Giải gian trưng bày ấn tượng; Trao 3 Giải A, 3 Giải B, 12 Giải C đối với Giải sự kiện, hoạt động ấn tượng trong khuôn khổ Hội báo; Trao 8 Giải A, 14 Giải B, 20 Giải C, 15 Giải khuyến khích đối với Giải sản phẩm báo chí ấn tượng.

Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong 5 đơn vị đạt Giải A Giải gian trưng bày ấn tượng tại Hội báo Toàn quốc 2025; Loạt 12 bài “Mật danh”, thể loại phát thanh của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Thu Hoà, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phạm Văn An, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Huyền Trang đạt giải A, Giải sản phẩm báo chí ấn tượng 2025; Tác phẩm “Cung đường thống nhất” (thể loại phát thanh) của nhóm tác giả Mai Kiều Tuyết, Đỗ Minh Hồng, Vũ Loan, Nguyễn Yên, Mạnh Đồng, Hồng Lĩnh, Hải Hà, Thái Sơn, Hoàng Hà, Lê Tùng, Lê Biết, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt giải C.

Ban Tổ chức cũng trao Bằng chứng nhận “Đã đóng góp vào sự thành công của Hội Báo toàn quốc 2025 - Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam” cho tập thể, đơn vị, cá nhân; Giấy chứng nhận cho các doanh nhân, doanh nghiệp “Đồng hành cùng Hội Báo toàn quốc 2025 - Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”.