Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia hứa hẹn thu hút giới mê thể thao quý tộc

(VTC News) -

Học cưỡi ngựa chuẩn hoàng gia

Được biết đến với lịch sử phát triển lâu đời, cưỡi ngựa là thú tiêu khiển không thể thiếu trong đời sống của các bậc đế vương hay giới hoàng gia châu Âu.

Vài năm trước đây, người Việt chỉ biết tới môn thể thao quý tộc này thông qua báo chí hay phim ảnh. Thế nhưng, hiện tại, hình ảnh các học viên diện trang phục lịch thiệp, khéo léo điều khiển những chú ngựa quý hiếm trên sân cỏ đang dần trở nên quen thuộc tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng).

Cư dân Vinhomes Royal Island đã có thể trải nghiệm cuộc sống thượng lưu theo tiêu chuẩn hoàng gia ngay tại khuôn viên khu đô thị.

Tọa lạc ở phía Đông Bắc của khu đô thị Vinhomes Royal Island, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia được quy hoạch bài bản theo đúng mô hình của những ngôi trường có lịch sử lâu đời bậc nhất thế giới.

Trong đó, với định hướng tạo dựng thương hiệu số 1 Việt Nam về môn thể thao cưỡi ngựa, nhà phát triển bất động sản Vinhomes đã đầu tư khủng cho hệ thống cơ sở vật chất gồm nhà đón tiếp theo phong cách hoàng gia Anh, 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp, bệnh viện thú y cao cấp và các khu vực chăm sóc sức khỏe gồm máy tập cho ngựa, khu đóng móng…

Thành viên của học viện cũng được cung cấp các dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đào tạo quốc tế thông qua khu tập luyện riêng biệt cho từng cấp độ, từ chuyên nghiệp, bán chuyên hay người mới bắt đầu.

Khi đã đạt đến độ thuần thục, cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia có thể thử thách bản thân bằng cách đóng vai một vận động viên thực thụ, thách thức tốc độ tại sân biểu diễn đa năng với đồi cỏ khán đài hai bên để khách tham quan có thể theo dõi toàn cảnh từ trên cao.

Trải nghiệm cùng chiến mã “cực phẩm”

Ngoài bộ giáo trình chuẩn quốc tế, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia cũng thể hiện được tầm vóc sánh tầm thế giới nhở quy tụ những giống ngựa thuần chủng quý hiếm lần đầu tiên được nhập khẩu từ Mỹ, Anh, Hà Lan…

Không cần phải bay sang tận trời Tây, những người đam mê môn thể thao quý tộc sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng giống ngựa đẹp nhất hành tinh Akhal Teke - hậu duệ thuần chủng duy nhất của ngựa Turkmene cổ đại; ông hoàng của các cuộc đua nước rút - Quarter; hay Friesian - giống ngựa chiến đứng top đầu về sức mạnh và độ dẻo dai.

Giống như bước ra từ phim ảnh, những chú chiến mã “cực phẩm” nổi tiếng đắt đỏ đã lần lượt được đem về khuôn viên khu đô thị, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm khó quên cho cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia trong thời gian tới.

Hệ thống chuồng nuôi ngựa được thiết kế theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, trang thiết bị hiện đại tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia.

Theo tiết lộ từ phía học viện, mỗi chú ngựa đều được hưởng chuỗi dịch vụ chăm sóc ở tiêu chuẩn cao nhất.

Cụ thể, đội ngũ chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp theo dõi thẩm định và phục vụ đoàn chiến mã từ bữa ăn với định lượng nghiêm ngặt; tắm nắng, thư giãn; làm đẹp và huấn luyện theo các trường phái như Western, cổ điển Anh…

100% ngựa tại học viện được chăm sóc theo chế độ đặc biệt do đội ngũ chuyên gia nước ngoài trực tiếp theo dõi, thẩm định và phục vụ.

Nắm bắt xu hướng chung của giới thượng lưu trên thế giới, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia cũng cung cấp hàng loạt khóa học đa dạng, đáp ứng đúng nhu cầu và sở thích của các hội viên thuộc mọi lứa tuổi. Không chỉ các bậc phụ huynh mà ngay cả những cư dân nhỏ tuổi của Vinhomes Royal Island cũng sẽ có cơ hội rèn luyện sự kiên nhẫn, dũng cảm.

Sau rất nhiều mong mỏi, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia dự kiến ngày khai trương vào giữa tháng 5, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp đặc quyền cho các tín đồ đam mê tốc độ và chinh phục.

Bằng sự khởi đầu này, những người yêu thể thao có niềm tin về khoảnh khắc Việt Nam sẽ được xướng tên bên cạnh các học viện cưỡi ngựa nổi tiếng lâu đời trên thế giới như The Royal Andalusian School of Equestrian Art (Tây Ban Nha), The Spanish Riding School (Áo), The Portuguese School of Equestrian Art (Bồ Đào Nha)… trong một tương lai không xa.

Từ ngày 4/5, để phục vụ nhu cầu di chuyển của cư dân và du khách, gia tăng kết nối giữa Vinhomes Royal Island và trung tâm TP Hải Phòng, VinBus sẽ mở mới 2 tuyến buýt miễn phí HP1 và HP2. Cụ thể: - Tuyến HP1: + Lộ trình: Vincom Imperia - Hùng Vương - Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú - Lê Thánh Tông - Lê Lai - Ngô Quyền - Vinhomes Royal Island và ngược lại; + Thời gian: Từ 4/5-31/5: 15h00 - 22h00 Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần; Từ 1/6: 15h00 - 22h00 hàng ngày. - Tuyến HP2: + Lộ trình: Vinhomes Marina - Võ Nguyễn Giáp - Hồ Sen - Tô Hiệu - Lạch Tray - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong - Lê Lai - Ngô Quyền - Vinhomes Royal Island và ngược lại. - Thời gian: Từ 4/5-31/5: 15h05 - 22h00 Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần; Từ 1/6: 15h05 - 22h00 hàng ngày.