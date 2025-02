Học viện An ninh nhân dân tăng chỉ tiêu xét tuyển 2025

(VTC News) -

Trong số 440 chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân năm nay có tới 290 chỉ tiêu (261 nam, 29 nữ) dành cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh và 150 chỉ tiêu (136 nam, 14 nữ) dành cho nhóm ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phạm vi tuyển sinh phía Bắc từ Huế trở ra, được chia thành 4 vùng (vùng 1, 2, 3, 8).

Vùng 1: các tỉnh miền núi phía Bắc (10 tỉnh): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ (15 tỉnh, thành phố): Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Vùng 3: các tỉnh Bắc Trung Bộ (6 tỉnh thành): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.

Vùng 8: phía Bắc gồm chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Tổng chỉ tiêu các vùng cụ thể như sau:

Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

Vùng Chỉ tiêu Vùng 1 110 (Nam: 99; Nữ: 11) Vùng 2 105 (Nam: 95; Nữ: 10) Vùng 3 60 (Nam: 54; Nữ: 6) Vùng 8 15 (Nam: 13; Nữ: 2) Tổng 290 (Nam: 261; Nữ: 29)

Nhóm ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (trường dành tối đa 50 chỉ tiêu Nam để gửi đào tạo nước ngoài về lĩnh vực Công nghệ thông tin, xét chọn trong số thí sinh trúng tuyển nhập học vào trường).

Phạm vi Chỉ tiêu Phía Bắc 75 (Nam: 68 ; Nữ: 7) Phía Nam 75 (Nam: 68; Nữ: 7) Tổng 150 (Nam: 136; Nữ: 14)

Ngoài ra, trường tuyển 100 sinh viên ngành Công nghệ thông tin, theo chương trình hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và 150 chỉ tiêu cho hệ văn bằng 2. Phương thức tuyển sinh sẽ thông báo sau, khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân theo phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 17,5 - 25,42.

Trước Học viện An ninh nhân dân, hai trường khác thuộc khối công an đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, gồm Học viện Cảnh sát nhân dân (530 chỉ tiêu) và Đại học Phòng cháy chữa cháy (200 chỉ tiêu).