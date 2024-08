Học sinh TP.HCM tựu trường sớm nhất từ 19/8

Ngày 8/8, UBND TP.HCM ban hành quyết định về khung thời gian năm học 2024-2025, trong đó quy định cụ thể lịch tựu trường của học sinh từ bậc mầm non đến THPT.

Với bậc mầm non, TP.HCM không quy định thời gian tựu trường mà quy định thời gian khai giảng như các bậc học khác vào ngày 5/9 như thường lệ.

Ở bậc tiểu học, THCS và THPT, ngày tựu trường bắt đầu từ 26/8. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 19/8.

Các trường đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1 và 17 tuần thực học ở học kỳ 2, còn lại dành cho các hoạt động khác. Thời gian năm học kết thúc trước 31/5/2025.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS với học sinh lớp 5 và lớp 9 muộn nhất vào ngày 30/6/2025. Công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước 31/7/2025.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết 2/2/2025 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Như vậy, học sinh TP.HCM có thể nghỉ Tết Ất Tỵ tối đa 9 ngày.

UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học; quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù, bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch năm học 2024-2025, quy định lễ khai giảng năm học mới này vẫn được tổ chức ngày 5/9 như mọi năm. Bộ yêu cầu các trường mầm non, phổ thông công lập tổ chức tựu trường sớm nhất trước khai giảng 1 tuần, tức ngày 29/8, riêng khối 1 có thể sớm 2 tuần, tức ngày 22/8.

Năm học 2024-2025, TP.HCM dự kiến có hơn 1,7 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng 24.000 em so với năm học trước. Tăng mạnh nhất là bậc THPT với gần 17.000 em, bậc THCS và mầm non tăng khoảng 6.000-7.000. Riêng bậc tiểu học giảm hơn 6.000 học sinh.