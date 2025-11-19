Học sinh lớp 11 trình diễn màn thổi lửa đẹp mắt, sân trường đồng loạt reo hò

(VTC News) -

Phân cảnh hai học sinh trong trang phục dân tộc thực hiện màn thổi lửa trên sân khấu trở thành điểm nhấn của tiết mục "Gặp nhau giữ rừng mơ" kết hợp "Chiếc khăn Piêu" diễn ra tại buổi chung kết Hội thi Biểu diễn văn nghệ - Hội thi vẽ tranh của trường THPT Chí Linh, Hải Phòng ngày 8/11.

Đoạn biểu diễn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận bởi kỹ thuật và phong thái không khác gì những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Đoạn video tiết mục văn nghệ của học sinh lớp 11I (Video: NVCC)

Ý tưởng của tiết phục xuất phát từ các ca khúc mang âm hưởng dân tộc, xuất hiện trong chương trình Anh trai Vượt ngàn chông gai.

Trong tiết mục văn nghệ, 28 học sinh trong lớp tham gia xây dựng và biểu diễn, trong đó một người đảm nhận vai trò biên đạo chính cùng bốn biên đạo phụ hỗ trợ dàn dựng. Trong một tháng chuẩn bị, các học sinh tự phân chia nhiệm vụ, cùng nhau thiết kế động tác, chỉnh sửa đội hình và hoàn thiện phần biểu diễn.

Phân đoạn thổi lửa do hai học sinh, một nam và một nữ, đảm nhận xuất hiện ở gần cuối tiết mục, tạo nên điểm nhấn cao trào cho toàn bộ phần trình diễn. Khi cả hai thực hiện kỹ thuật thổi lửa trên sân khấu, không khí dưới sân trường bùng nổ, nhiều học sinh theo dõi chương trình đồng loạt hò reo, thể hiện sự hào hứng trước màn biểu diễn táo bạo và ấn tượng.

Để thực hiện phân đoạn này, học sinh sử dụng một cây gậy gỗ, quấn khăn đã thấm dầu vào đầu cây gậy. Khi đến phần thổi lửa, học sinh tham gia ngậm một lượng dầu và phun ra theo kỹ thuật được luyện tập trước đó để tạo lửa. Đây là chi tiết đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và kiểm soát tốt, góp phần làm tăng ấn tượng cho phần cao trào của tiết mục.

"Thực ra kỹ thuật này không khó như mọi người nghĩ mà thực hiện rất đơn giản và an toàn. Chúng em luyện tập nhiều lần nên đã quen, thể hiện phân cảnh tự tin và đúng nhịp điệu của tiết mục", bạn Quỳnh Anh, học sinh lớp 11I chia sẻ.

Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 11I, cho biết trước khi biểu diễn, cô dặn dò các học sinh về việc bảo đảm an toàn trong quá trình thổi lửa. Ngay khi hoàn thành phân cảnh, hai bạn được yêu cầu đi súc miệng để tránh tình trạng dầu còn sót lại, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn tới sức khỏe. Cô cho rằng việc tuân thủ đúng hướng dẫn giúp các em yên tâm hơn khi trình diễn và bảo đảm an toàn cho toàn bộ tiết mục.

Các học sinh chụp ảnh kỷ niệm sau tiết mục văn nghệ (Ảnh: NVCC)

Trong chương trình văn nghệ năm ngoái, học sinh lớp 11I cũng thực hiện phân cảnh thổi lửa trong tiết mục "Trống cơm" và nhận được nhiều lời khen từ thầy cô và các bạn trong trường. Nhờ cách thể hiện tự tin và sáng tạo, lớp dần trở thành một trong những tập thể được chú ý mỗi mùa văn nghệ. Nhiều học sinh còn đùa rằng lớp 11I có “fan hâm mộ” riêng, luôn chờ đợi để xem tập thể lớp 11I sẽ mang đến điều bất ngờ gì trên sân khấu.

"Chúng em đang thực hiện mục tiêu 3 năm liên tiếp đạt giải A trong hội thi văn nghệ. Năm sau là năm cuối cấp, chúng em cố gắng mang đến một tiết mục thật ấn tượng, để lại kỷ niệm đáng nhớ cho thời học sinh", Quỳnh Anh chia sẻ.