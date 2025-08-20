Học sinh lớp 1 tại TP.HCM tựu trường

(VTC News) -

Nhiều hoạt động chào đón học sinh lớp 1 ngày đầu tựu trường năm học mới.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, ngay từ sáng sớm phụ huynh đã đưa con đến lớp.

Chị Mỹ Dung có hai con theo học tại trường chia sẻ, con vào lớp 1 nên cả nhà đều hồi hộp, sáng nay bốn thành viên trong gia đình đã dậy sớm để cùng chuẩn bị đưa con đến trường.

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức nhiều hoạt động chào đón học sinh lớp 1 ngày tựu trường.

Ngay khi đến trường, học sinh được thầy cô giáo chào đón, mỗi cô giáo chủ nhiệm có bàn check-in được trang trí đẹp mắt với nhiều phần quà đáng yêu để tặng học trò. Các hoạt động như văn nghệ, xiếc ảo thuật, chụp ảnh lưu niệm… khiến các em hào hứng trong ngày đầu đặt chân tới ngôi trường mới.

Năm nay, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn đón 349 học sinh lớp 1.

Để con bớt bỡ ngỡ khi vào lớp 1, ngoài việc chuẩn bị sách vở, nhiều phụ huynh còn dạy con nhận biết mặt chữ nhưng không gây áp lực. Chị Uyên chia sẻ, điều quan trọng nhất là động viên tinh thần để con tự tin, không lo lắng trước môi trường mới.

“Hai mẹ con cũng bồn chồn cả đêm, sáng bạn hỏi mẹ ơi có trễ không, con có bị đứng cột cờ không. Mình cũng hồi hộp, lo lắng sợ con không thích nghi được nhưng mà sáng giờ đến trường thì thấy con vui nên chắc là sẽ ổn”, chị Uyên nói.

Phụ huynh đưa con đến trường từ sớm để con làm quen với môi trường học tập mới.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết năm nay trường có 10 lớp 1 với 349 học sinh. Để chào đón các em, nhà trường tổ chức ngày hội “Em vui đến trường” với chủ đề “Hôm nay, em vào lớp Một”.

Trong các buổi tựu trường, học sinh sẽ được tham gia các hoạt động làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè, đồng thời rèn luyện nề nếp sinh hoạt và học tập tại bậc tiểu học.

Các trường đều tổ chức nhiều hoạt động để chào đón học sinh

Cùng với học sinh lớp 1, theo kế hoạch của TP.HCM, sáng nay khối 9 và 12 trên địa bàn TP cũng tựu trường, sớm hơn 2 ngày so với lịch chung của cả nước. Các khối lớp còn lại đồng loạt tập trung vào ngày 25/8.

Học sinh lớp 1 háo hức chào đón năm học mới.

Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên ngành giáo dục cả nước vận hành trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi hợp nhất, TP.HCM trở thành một “siêu đô thị về giáo dục” với quy mô hơn 3.500 cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập ở tất cả các bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông.

Tổng số học sinh năm học này tại TP.HCM vượt 2,5 triệu em, tăng hơn 39.600 em so với năm học trước, tiếp tục đứng đầu cả nước về quy mô học sinh.

Cụ thể, bậc mầm non có 478.458 học sinh; tiểu học 939.002 học sinh; THCS 759.278 học sinh và THPT 352.051 học sinh.

Theo kế hoạch năm học 2025-2026 do UBND TP.HCM ban hành, ngày 14/8, lịch đến trường của học sinh lớp 1, 9, 12 là 20/8, các khối còn lại là ngày 25/8. Lễ khai giảng và học kỳ I bắt đầu vào ngày 5/9 như thường lệ. Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31/5/2025. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS muộn nhất vào ngày 30/6; tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7.