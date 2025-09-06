Học sinh bị đánh hội đồng do mâu thuẫn yêu đương ở Quảng Ninh, công an vào cuộc

(VTC News) -

Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi cảnh một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng gần khu vực Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh. Trong clip, hơn chục thanh niên (phần lớn mặc đồng phục trắng) bao vây, dồn ép nạn nhân vào phía hàng rào để đánh hội đồng. Một số thanh niên khác đi xe máy cũng tham gia hành hung.

Nạn nhân có lúc bị đánh ngã xuống nền gạch, những người đứng xung quanh chỉ quan sát hoặc quay clip, không có hành động can ngăn. Vụ việc diễn ra khi đông đảo phụ huynh, học sinh đang di chuyển qua, càng tăng sự hỗn loạn và lo ngại về tình hình an ninh, bạo lực học đường.

Thêm một vụ học sinh bị đánh hội đồng tại Quảng Ninh.

Báo cáo nhanh của Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 7h30 ngày 5/9, khi một nhóm học sinh xảy ra mâu thuẫn, xô xát ngay trước cổng trường.

Sau khi phát hiện sự việc, Phòng Công tác học sinh sinh viên của trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, khoa/bộ môn và Công an tỉnh Quảng Ninh để rà soát, xác minh danh tính những người liên quan.

Thông tin thêm với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nhữ Đình Tùng, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, sự việc liên quan hai nam sinh bậc trung học cơ sở cùng "yêu" một bạn nữ, dẫn tới mâu thuẫn. Hai học sinh này đã được đưa đến trụ sở Công an phường để làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh những người khác để xử lý.

Trước đó mấy ngày, ở Quảng Ninh cũng xảy ra vụ học sinh đánh hội đồng khiến dư luận xôn xao. Trưa 29/8, tại khu vực gần cổng trường Đại học Hạ Long, phường Vàng Danh, một nam sinh đang đạp xe trên đường thì bị nhóm nam sinh khác chặn đường, hành hung đến mức co giật.

Liên quan sự việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long (SN 2008) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tiếp tục thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.