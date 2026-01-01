Học bổng Shinhan Life S-cellence đợt 2 trao cho 5 sinh viên xuất sắc

(VTC News) -

Chương trình học bổng được tổ chức với mục tiêu mở ra cơ hội kiến tập thực tế, giúp các sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc tại doanh nghiệp và định hướng lộ trình nghề nghiệp trong tương lai.

Năm sinh viên xuất sắc nhất đã nhận được hỗ trợ tài chính 10 triệu đồng/sinh viên cùng cơ hội kiến tập bốn tuần tại Shinhan Life Việt Nam.

5 sinh viên hoàn thành kiến tập tại các phòng ban Marketing, Huấn luyện kênh Đại lý, Pháp chế & Tuân thủ, Định phí và Phát triển hệ thống CNTT.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên có cơ hội trau dồi kĩ năng chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn, làm việc nhóm cũng như được hướng dẫn kinh nghiệm làm việc thực tế từ các anh, chị đồng nghiệp tại công ty, qua đó các bạn sẽ thêm tự tin chinh phục những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Tại buổi lễ, ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam cho biết, chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ của công ty.

“Cảm ơn các bạn đã nỗ lực hết mình để thử sức và trải nghiệm tại một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi hy vọng những hành trang này sẽ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình sắp tới.”