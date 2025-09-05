Hoàn thành thanh tra các dự án có nguy cơ thất thoát, lãng phí trước 30/9

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đưa ra tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra ngày 5/9.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Ông Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh quan điểm xác định phòng chống lãng phí ngang với phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

"Cho nên, vừa qua Thanh tra Chính phủ - cơ quan đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm đã thanh tra dự án cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (cũ). Qua đó, xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng", Tổng Thanh tra Chính phủ đề cập.

Tổng Thanh tra Chính phủ thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng, ngành Thanh tra đang thanh tra 2 chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước.

Một là thanh tra phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước quản lý. Cuộc thanh tra chuyên đề này cơ bản đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành.

Hai là thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí.

"Việc này đến 30/9 cơ bản xong, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội", Tổng Thanh tra Chính phủ nói.

Theo ông Đoàn Hồng Phong, thời gian tới, ngành Thanh tra tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường công khai công tác hoạt động thanh tra, đảm bảo chặt chẽ khách quan đúng pháp luật và có tính khả thi.

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Nêu ý kiến trước đó, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, ghi nhận, năm 2025, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đổi mới đi vào chiều sâu.

"Phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phòng chống lãng phí, hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm", bà Lê Thị Nga nói.

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Lê Thị Nga cho rằng, tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, qua kết quả phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng của cơ quan chức năng cho thấy có sự câu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi.

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng dù được quan tâm, nhưng một số biện pháp phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, chưa thể khắc phục triệt để sau nhiều năm tồn tại.

Qua hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội và ý kiến của cử tri, bà Lê Thị Nga phản ánh có một bộ phận cán bộ, công chức nảy sinh tư tưởng "làm nhiều sai nhiều" nên làm việc cầm chừng. Do đó, bà Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ đánh giá và có giải pháp về thực trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm.

"Cuối cùng là đề nghị đánh giá thêm về tiến độ rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí lớn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương", Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu.