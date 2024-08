Hoàn lưu bão số 2 ảnh hưởng đến lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc

(VTC News) -

Những ngày vừa qua, hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn cho hầu hết các tỉnh miền Bắc, đặc biệt mưa lớn đã gây ra lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, ngập úng ở Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La. Từ ngày 28/7, một hình thế gây mưa mới xuất hiện gây mưa trên diện rộng ở Bắc Bộ.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc là đơn vị quản lý vận hành lưới điện 110kV trở xuống trên 27 tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hậu quả của bão số 2 cũng như hoàn lưu bão.

Hoàn lưu sau bão số 2 ảnh hưởng đến lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tính đến 15h ngày 31/7, Ban An toàn Tổng công ty cho biết, lưới điện 110kV của Tổng công ty bị ảnh hưởng trên một số tỉnh, cụ thể gồm:

Tại Điện Biên vẫn có 7 vị trí cột bị sạt lở đất móng cột, đất đá vùi lấp móng cột, hiện Công ty Điện lực tỉnh đã tổ chức làm rãnh nước xung quanh móng cột, nắn dòng chảy sang phía xa móng cột, không cho nước chảy vào móng cột, duy trì vận hành, tiếp tục theo dõi và ứng phó.

Tại Quảng Ninh có 2 vị trí, đó là tại Trạm 110kV Yên Cư tiếp tục có sạt lở nghiêm trọng vách taluy dương gây đổ tường rào TBA, Công ty Điện lực Quảng Ninh đang phối hợp với Ban quản lý Phát triển điện lực khắc phục; Kè trạm và tường rào Trạm 110kV Vân Đồn 2 đang bị sạt trượt nghiêm trọng, tường rào trạm có nguy cơ bị sạt trượt tiếp.

Hiện đơn vị tiếp tục kiểm tra theo dõi tình hình sạt trượt, sạt lở, lún nứt tại các trạm 110kV Vân Đồn 2 và Yên Cư để có giải pháp xử lý.

Tại Hòa Bình, tường bao trụ sở Đội Quản lý vận hành Lưới Điện cao thế Hòa Bình bị đổ kích thước: 8x1,5m. Hiện đã xử lý rào tạm, lập phương án khắc phục.

Tại Công ty Điện lực Cao Bằng, vị trí cột 23 đường dây 171E16.2 (220kV) Cao Bằng - 172 E26.3 Nà Phặc do ảnh hưởng mưa lớn sạt lở taluy Quốc lộ 3 lúc 08h30 ngày 30/7/2024. Hiện tại từ gốc cột đến điểm sạt lở 2m, taluy cao khoảng 25m, phần gốc cột 23 tiếp tục có nguy cơ sạt lở gây tụt, đổ cột.

Hiện tại Công ty Điện lực Cao Bằng đã tách đường dây ra khỏi vận hành, đang xử lý tháo hạ dây dẫn tại vị trí cột 22 liền kề xuống đất để đề phòng khi tụt cột 23 không gây đổ cột 23 (Cột 23 đang có nguy cơ tụt, đổ nên không trèo lên cột để tháo hạ dây).

Về lưới điện trung, hạ áp, tính đến 15h ngày 31/7, do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ đã gây thiệt hại tại một số khu vực cụ thể.

Tại Điện Biên, bão và hoàn lưu đã ảnh hưởng đến 9 vị trí trung thế và 46 vị trí hạ thế, Công ty Điện lực đã xử lý khắc phục tạm, khôi phục cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng không có khách hàng mất điện.

Tại Quảng Ninh, hiện tại 100% khách hàng có điện, tuy nhiên thiệt hại đến lưới điện tại các Điện lực như: Thành phố Hạ Long, Hải Hà, Bình Liêu vẫn đang được đơn vị xử lý và kiểm đếm để có phương án khắc phục sau thiên tai.

Sơn La là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 2, tính đến 13h00 ngày 29/7 còn một số khách hàng đang mất điện tại Thuận Châu – Quỳnh Nhai, Mai Sơn – Yên Châu, do hư hỏng máy biến áp, sạt lở trạm biến áp, gãy đổ cột điện, ngập nước hòm công tơ... Các khách hàng ở thành phố Sơn La, Sông Mã – Sốp Cộp, Mường La đã được cấp điện trở lại.

Tại các tỉnh khác trên địa bàn miền Bắc bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão như Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ,... hiện vẫn đảm bảo cấp điện đến 100% khách hàng, tuy nhiên nhiều tài sản của ngành Điện các tỉnh vẫn bị thiệt hại. Hiện các đơn vị đang kiểm đếm tài sản và tìm cách khắc phục tài sản bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo, triển khai các phương án khắc phục thiệt hại, dồn lực để đảm bảo cấp điện trở lại cho khách hàng. Trong quá trình khắc phục sự cố, Tổng công ty mong được khách hàng thông cảm về những thiệt hại do thiên tai gây nên, thực hiện các biện pháp an toàn lưới điện mùa mưa bão để bảo vệ tính mạng, an toàn cho cá nhân và gia đình.

Thông tin tư vấn các biện pháp an toàn, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Bắc qua Tổng đài 19006769 và kênh giao tiếp online như web, fanpage, email... và Điện lực sở tại để được phục vụ.