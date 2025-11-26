Hỏa tốc miễn, giảm, gia hạn thuế cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ

(VTC News) -

Theo Cục Thuế, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân. doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Trước thực tế đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp hỗ trợ.

Cụ thể, Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục miễn, giảm và gia hạn thuế do ảnh hưởng thiên tai.

Với trường hợp người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế địa phương cần căn cứ tình hình thực tế và hồ sơ pháp lý để hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Cục Thuế yêu cầu miễn, giảm và gia hạn thuế cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ. (Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân)

Đối với trường hợp chưa có hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ, đơn vị thuế phải chủ động hướng dẫn rõ ràng về chính sách, hồ sơ và thủ tục, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan trong việc xử lý thủ tục hành chính, cung cấp tài liệu và chứng từ phục vụ xác định mức độ thiệt hại theo yêu cầu của doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng.

Cục Thuế cũng yêu cầu thuế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gây sách nhiễu người nộp thuế hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi. Các đơn vị phải phân công cán bộ đầu mối để phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong việc khôi phục hồ sơ thuế như hồ sơ khai thuế, hồ sơ miễn - giảm thuế, hồ sơ hoàn thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế, cũng như các chứng từ cần thiết phục vụ xác định thiệt hại theo quy định.

“Cơ quan thuế các cấp phải kịp thời, nhanh chóng giải quyết chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế. Trường hợp vượt quá thẩm quyền cần kịp thời báo cáo về Cục Thuế để có văn bản hướng dẫn theo quy định. Giao Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ người nộp thuế bị hưởng ảnh, thiệt hại do thiên tai và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thuế về chất lượng triển khai”, Cục Thuế chỉ đạo.

Hôm qua (25/11), Nân hàng Nhà nước cũng đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực (8, 9, 10, 11) tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (bổ sung thêm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

Các tổ chức tín dụng phải chủ động rà soát thiệt hại về vốn vay của khách hàng và kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại khu vực. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khoanh nợ (nếu có).