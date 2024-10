Hoa Kỳ kết luận sơ bộ điều tra chống trợ cấp pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, ngày 1/10/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra chống trợ cấp với pin năng lượng mặt trời (thuộc các mã HS 8501.61.0000, 8507.20.80, 8541.42.0010, và 8541.43.0010) nhập khẩu từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan.

Vụ việc này đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra từ ngày 14/5 theo yêu cầu của Liên minh Ủy ban thương mại sản xuất pin năng lượng mặt trời Hoa Kỳ.

Trong vụ việc, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã lựa chọn 2 bị đơn bắt buộc là Công ty TNHH JA Solar và Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet.

Hiện mức thuế sơ bộ cho các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và các doanh nghiệp còn lại (nhận mức all-others rate) của Việt Nam đang thấp nhất trong tổng 4 quốc gia bị điều tra. (Ảnh minh họa)

Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống trợ cấp tạm thời như sau:

Mức thuế trợ cấp sơ bộ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam được xác định theo 4 mức khác nhau bao gồm: Công ty Boviet Solar Technology Co., Ltd là 0.81% (đạt mức tối thiểu De minimis và coi như mức thuế là 0%). Công ty TNHH JA Solar Việt Nam và các công ty thành viên (Công ty TNHH JA Solar PV Việt Nam, Công ty TNHH JA Solar NE Việt Nam) là 2.85%.

4 công ty gồm: Công ty GEP New Energy Limited Company, HT Solar Vietnam Limited Company, Shengtian New Energy Vina Co., Ltd và Vietnam Green Energy Commercial Services Company Ltd: 292.61% (mức thuế được tính toán trên thông tin sẵn có bất lợi, do các công ty này không trả lời Bản câu hỏi lượng và giá trị của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nên bị kết luận không hợp tác).

Các công ty còn lại là 2.85% (tính theo mức của công ty JA solar).

Cục Phòng vệ thương mại cho hay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định có tình trạng nhập khẩu ồ ạt sản phẩm bị điều tra trong vụ việc này sau khi vụ việc được khởi xướng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã so sánh lượng nhập khẩu trong 2 giai đoạn: Trước khi Nguyên đơn nộp đơn kiện (1/2024 – 04/2024) và sau khi nguyên đơn nộp đơn kiện (05/2024 – 08/2024) và thấy rằng có sự gia tăng nhập khẩu ít nhất 15%.

Vì vậy, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ áp dụng hồi tố thuế sơ bộ trong vòng 90 ngày trước ngày Kết luận sơ bộ hoặc kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra được ban hành đối với 04 công ty không hợp tác nêu trên và các công ty còn lại (ngoại trừ 2 công ty bị đơn bắt buộc).

Đối với Campuchia, Malaysia và Thái Lan: Mức thuế trợ cấp sơ bộ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu từ các nước này lần lượt cụ thể: Campuchia là 8,25% - 68,45%, (2) Malaysia là 3,47% - 123,94% và Thái Lan là 0,14% - 34,52%.

Như vậy, hiện mức thuế sơ bộ cho các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và các doanh nghiệp còn lại (nhận mức all-others rate) của Việt Nam đang thấp nhất trong tổng 4 quốc gia bị điều tra. Đây là kết quả khá tích cực đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Quy trình và thủ tục tiếp theo, Cục Phòng vệ thương mại thông tin, nguyên đơn Hoa Kỳ đã đề xuất Bộ Thương mại hoa Kỳ điều tra thêm 6 chương trình cáo buộc mới liên quan đến trợ cấp xuyên quốc gia với mong muốn áp thêm thuế trợ cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm:

Trung Quốc cung cấp tấm Wafer Silicon với giá thấp hơn giá thông thường cho các nhà sản xuất pin mặt trời Việt Nam; Tín dụng xuất khẩu; Trung Quốc cung cấp keo bạc/nhựa bạc với giá thấp hơn giá thông thường cho các nhà sản xuất pin mặt trời Việt Nam; Trung Quốc cung cấp tấm kính kiểm soát mặt trời với giá thấp hơn giá thông thường cho các nhà sản xuất pin mặt trời Việt Nam; Trung Quốc cung cấp khung nhôm năng lượng mặt trời với giá thấp hơn giá thông thường cho các nhà sản xuất pin mặt trời Việt Nam; Trung Quốc cung cấp hộp nối với giá thấp hơn giá thông thường cho các nhà sản xuất pin mặt trời Việt Nam.

Theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận sơ bộ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn có thể điều tra thêm các cáo buộc trợ cấp mới, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam để xác minh thông tin đã cung cấp (dự kiến tháng 12/2024). Do đó, các doanh nghiệp cần tập trung, hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ để có thể giữ đươc kết quả sơ bộ đến giai đoạn cuối cùng của vụ việc.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng cho phép các bên nộp bình luận và phản biện dưới dạng case brief và rebuttal brief đối với các thông tin trong vụ việc. Thời hạn để nộp case brief trong vòng 7 ngày kể từ ngày báo cáo thẩm tra của DOC được ban hành và đối với rebuttal brief là 5 ngày sau đó. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng cho phép các bên gửi bình luận đối với phạm vi sản phẩm trong Kết luận sơ bộ.

Tiếp đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể sẽ tổ chức một Phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận sơ bộ nếu có đề nghị của các bên và sau đó sẽ ban hành Kết luận cuối cùng.

Dự kiến, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ban hành kết luận cuối cùng về trợ cấp vào ngày 10/02/2025. Đối với điều tra chống bán phá giá, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã gia hạn ban hành kết luận sợ bộ đến ngày 8/10/2024 và dự kiến ban hành Kết luận cuối cùng đồng thời với điều tra chống trợ cấp - tức ngày 10/2/2025.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan: Nghiên cứu kỹ kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và gửi bình luận đối với kết luận sơ bộ và các thông tin khác trong trường hợp cần thiết theo đúng thời hạn và hướng dẫn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ; Chuẩn bị và hợp tác tốt với Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong các chương trình cáo buộc mới có thể bổ sung sắp tới cũng như quá trình thẩm tra tại chỗ để hạn chế khả năng bị tăng thuế trong Kết luận cuối cùng. Phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.