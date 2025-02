Hoa hậu Thùy Tiên gây bất ngờ khi khoe giọng trong nhạc phim 'Bộ tứ báo thủ'

(VTC News) -

Ca sỹ Erik vừa ra mắt MV Dù cho tận thế (vẫn yêu em), sản phẩm âm nhạc hứa hẹn bùng nổ đầu năm 2025. Ca khúc này nằm trong bộ phim Bộ tứ báo thủ đang gây sốt tại rạp, là một sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Phúc Thiện; đạo diễn Trấn Thành tham gia viết lời mới.

Erik tung MV nhạc phim "Bộ tứ báo thủ".

Với giai điệu ballad sở trưởng, Erik không chỉ thuyết phục khán giả bởi giọng hát ngọt ngào mà còn làm bùng nổ với câu chuyện MV có màn “cướp dâu”.

MV quy tụ những đồng nghiệp thân thiết của Erik như Hòa Minzy và dàn "anh trai" Đức Phúc, Jsol, Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Phạm Anh Duy. Mỗi nghệ sỹ thể hiện góc nhìn riêng về khoảnh khắc cuối nếu ngày tận thế xảy ra.

Erik chọn nói lời xin lỗi người yêu, Hải Đăng Doo muốn ở bên gia đình, Hùng Huỳnh và Phạm Anh Duy sống trọn đam mê ca hát, Jsol gây cười với khoảnh khắc bên thú cưng; Đức Phúc - Hòa Minzy nắm tay người yêu ngắm thế giới. Cuối MV, Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ thay Tiểu Vy nắm tay Erik, để lại cái kết mở.

Hoa hậu Thuỳ Tiên góp giọng trong MV.

Màn xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ở cuối MV khiến khán giả chú ý hơn cả. Không chỉ tham gia diễn xuất, Thùy Tiên còn trực tiếp cất giọng thể hiện giai điệu đầy da diết của ca khúc và đẩy cảm xúc MV lên đến cao trào.

Dù chỉ là "tay ngang" nhưng giọng hát của Thuỳ Tiên khiến nhiều khán giả phải bất ngờ.

MV "Dù cho tận thế (vẫn yêu em)" - Erik

Sau 5 tiếng phát hành, Dù cho tận thế (vẫn yêu em) đã lọt vị trí thứ nhất Top trending Việt Nam phần âm nhạc trên Youtube. Ca khúc hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp Ngày lễ Tình nhân Valentine.

Tính đến sáng 7/2, MV này đã đạt hơn 1,2 triệu lượt xem, hơn 118 nghìn lượt like trên Youtube. Đây là thành tích đáng nể của Erik sau một thời gian dài tập trung cho chương trình Anh trai say hi.