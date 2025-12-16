Hoa hậu Thái Lan hốt hoảng vì Thanh Thúy, thán phục bóng chuyền nữ Việt Nam

Cô nàng liên tục trao đổi với bạn bè về các cú đánh trên sân, nhất là ở các tình huống challenge.

Anchilee Scott-Kemmis biểu cảm "hoảng hốt" trước cú đập quá uy lực từ Trần Thị Thanh Thúy ở hiệp 4. Đây là pha ghi điểm rất quan trọng cho Việt Nam. Trái với cảm xúc của Anchilee Scott-Kemmis, các cổ động viên Việt Nam như vỡ òa vì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gỡ hòa 2-2. Diễn biến set 5 căng thẳng đến mức Anchilee Scott-Kemmis không thể nở nụ cười. Cô nàng chỉ thoải mái hơn khi Thái Lan san bằng điểm số. Cô ăn mừng cuồng nhiệt khi Thái Lan lội ngược dòng ở set 5 và thắng 3-2, qua đó giành huy chương vàng. Dù vậy, Anchilee Scott-Kemmis vẫn dành sự tôn trọng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cô liên tục vỗ tay tán thưởng khi đội Việt Nam nhận huy chương bạc. Cả Anchilee Scott-Kemmis và Antonia Porsild có một buổi tối đáng nhớ, nhiều cảm xúc.