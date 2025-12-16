Hoa hậu Thái Lan hốt hoảng vì Thanh Thúy, thán phục bóng chuyền nữ Việt Nam

Chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 là trận đấu đỉnh cao giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam.
Rất đông cổ động viên Việt Nam cũng có mặt trên khán đài nhà thi đấu trong khuôn viên sân Rajamangala.
Phía chủ nhà Thái Lan cũng tiếp đón Việt Nam bằng 2 vị khách đặc biệt. Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 Anchilee Scott-Kemmis có mặt cùng Antonia Porsild - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2023 (áo đen, bên trái).
Trong sân, cả hai đội thi đấu quyết liệt, so kè từng điểm số.
Cô nàng Anchilee Scott-Kemmis cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi Thái Lan dẫn trước 2-1 về set nhưng bị Việt Nam thắng thế ở set 4.
Cô nàng liên tục trao đổi với bạn bè về các cú đánh trên sân, nhất là ở các tình huống challenge.
Anchilee Scott-Kemmis biểu cảm "hoảng hốt" trước cú đập quá uy lực từ Trần Thị Thanh Thúy ở hiệp 4. Đây là pha ghi điểm rất quan trọng cho Việt Nam.
Trái với cảm xúc của Anchilee Scott-Kemmis, các cổ động viên Việt Nam như vỡ òa vì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gỡ hòa 2-2.
Diễn biến set 5 căng thẳng đến mức Anchilee Scott-Kemmis không thể nở nụ cười.
Cô nàng chỉ thoải mái hơn khi Thái Lan san bằng điểm số.
Cô ăn mừng cuồng nhiệt khi Thái Lan lội ngược dòng ở set 5 và thắng 3-2, qua đó giành huy chương vàng.
Dù vậy, Anchilee Scott-Kemmis vẫn dành sự tôn trọng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cô liên tục vỗ tay tán thưởng khi đội Việt Nam nhận huy chương bạc.
Cả Anchilee Scott-Kemmis và Antonia Porsild có một buổi tối đáng nhớ, nhiều cảm xúc.
