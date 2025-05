Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thùy Tiên (phải) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, kẹo Kera là của Thùy Tiên và các cổ đông công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, còn các cổ đông còn lại góp 70%.

Trước đó, tháng 12/2024, hoa hậu Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt thương hiệu kẹo rau củ cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng góp vốn thành lập.

Trên trang cá nhân hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Thùy Tiên từng thông báo "cho ra mắt đứa con tinh thần", đồng thời thường xuyên xuất hiện trên các hình ảnh, video quảng cáo và livestream bán sản phẩm.

Khi người tiêu dùng phản ánh kẹo có thành phần không đúng như quảng cáo, cộng đồng mạng yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm trước những nội dung đăng tải thì Hoa hậu đã xóa các bài viết liên quan sản phẩm kẹo rau củ Kera trên trang Facebook có tick xanh. Cư dân mạng cũng lan truyền loạt ảnh Hoa hậu Thùy Tiên ngồi ở trung tâm một cuộc họp, bên cạnh có ông Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Những hình ảnh này từng được fanpage chính thức của thương hiệu Kera Vietnam chia sẻ, song hiện đã bị ẩn hoặc xóa đi.

Ngày 3/4, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng với Hoa hậu Thùy Tiên vì đã không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc cô được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Cùng ngày, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Thành Công, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, về tội Lừa dối khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo rau củ Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia life sản xuất là "hàng giả". Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998 tại TP.HCM, được biết đến là một người mẫu, hoa hậu.

Thùy Tiên từng đạt danh hiệu Á khôi 1 của Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế. Năm 2021, Thùy Tiên tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị này.