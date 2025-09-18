Hoa hậu Ngọc Hân sinh con trai đầu lòng

(VTC News) -

Trưa 18/9, hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tin vui đã sinh con đầu lòng được 3 tuần. Người đẹp sinh con trai vào ngày 28/8 tại một bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Pi.

Hoa hậu Ngọc Hân và chồng chào đón con đầu lòng.

Con trai Ngọc Hân được nhận xét có mái tóc đen dày, đẹp trai, thừa hưởng nhiều nét giống mẹ. Nàng hậu cũng cho biết cô sinh mổ. Ông xã ở bên cô trong suốt thời gian lâm bồn.

Trước đó tháng 2/2025, Ngọc Hân hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng sau 6 năm lấy chồng. Nàng hậu tiết lộ cô biết tin có em bé ngay trước thềm đi công tác tại Dubai. Dù khá băn khoăn nhưng cô vẫn quyết định thực hiện chuyến công tác.

"Cảm ơn con đã là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Mong rằng sau này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chinh phục thêm nhiều chân trời mới nữa nhé", nàng hậu tâm sự.

Trong thời gian mang thai, Ngọc Hân giữ sức khỏe tốt. Cô vẫn tham gia nhiều hoạt động, làm việc cho tận gần ngày sinh.

Ngọc Hân và ông xã.

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội và xuất thân là người mẫu. Năm 2010, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô được yêu mến nhờ sự thân thiện, lối sống giản dị, không ồn ào, tai tiếng.

Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt đăng ký kết hôn từ tháng 6/2019. Đến tháng 12/2022, cặp đôi mới tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Ông xã của tên Phạm Phú Đạt, kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao.

Trước khi quyết định tìm hiểu và tiến tới yêu đương, cả hai có quá trình quen biết nhau trong một thập kỷ.

Trong suốt 6 năm về chung nhà, Ngọc Hân thấy mình thay đổi nhiều, trở thành người phụ nữ biết chu toàn việc gia đình thay vì chỉ quan tâm sự nghiệp. Ông xã cũng là nguồn động viên của cô trong việc phát triển bản thân.

Nói về tính cách của ông xã, cô cho biết Phú Đạt là người sống tình cảm luôn hướng về gia đình. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.

Hiện tại, Ngọc Hân theo học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Nàng hậu cũng đang điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và chuỗi cửa hàng thời trang nam ở cả hai miền.