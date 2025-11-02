Sinh viên cáo buộc giảng viên đại học hàng đầu Australia dùng AI chấm bài

(VTC News) -

Trường Kinh doanh thuộc Đại học New South Wales (UNSW) đang đối mặt với những chỉ trích gay gắt sau khi một nghiên cứu sinh thạc sĩ ngành Tài chính ứng dụng đăng bằng chứng lên mạng xã hội X.

"Thật vui khi AI chấm bài luận cao học của tôi tại UNSW, nơi tôi trả 5.000 AUD mỗi 6 tuần cho đặc ân này", nghiên cứu sinh viết.

Bài đăng của sinh viên sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng sinh viên về sự "mất giá" của bằng đại học.

Ảnh chụp màn hình nhận xét bài luận của nghiên cứu sinh UNSW được cho là do AI tạo ra. (Ảnh: X/Churgersasx)

Hình ảnh chụp màn hình cho thấy phần "phản hồi của người hướng dẫn" trên nền tảng phần mềm TurnItIn có nội dung rõ ràng: "ChatGPT nói: Bài viết thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh thanh toán và ngăn ngừa gian lận của Australia", kèm theo số điểm 88/100.

Bài đăng trên ngay lập tức làm bùng nổ một cuộc tranh luận về giá trị của giáo dục đại học. Nhiều ý kiến trên mạng gọi đây là hành động "đáng hổ thẹn", "phạm pháp" và là một sự mất mát tai hại về tính chính trực của nhà trường.

"Bạn đang trả tiền cho chuyên môn thực sự từ con người, chứ không phải một con robot nào đó", một cư dân mạng bình luận. Những người khác đồng tình rằng điều này "chắc chắn sẽ làm rẻ mạt tấm bằng đại học và khiến các nhà tuyển dụng tương lai hoài nghi về năng lực của sinh viên mới ra trường".

Một cựu sinh viên UNSW cũng tỏ ra gay gắt: "Tôi đã trả 40.000 AUD cho bằng thạc sĩ ở đó. Tôi sẽ 'sôi máu' nếu thấy điều này". Người này cũng chỉ ra sự trớ trêu khi "sinh viên không được dùng AI để viết luận, nhưng giảng viên lại được dùng AI để chấm điểm".

Một đại diện từ UNSW xác nhận nhà trường đã "nắm được vụ việc" và sẽ xử lý "theo các chính sách và quy định nội bộ". Vị đại diện này còn cho biết, trường cũng nhấn mạnh rằng sinh viên và giảng viên "không nên quá phụ thuộc vào công nghệ", "tư duy cùng kiến thức độc lập" sẽ luôn là điều thiết yếu.

Theo hướng dẫn dành cho giảng viên tại UNSW, "về nguyên tắc, người chấm bài không được sử dụng các nền tảng AI chưa được phê duyệt... (như ChatGPT) để chấm điểm (hoặc) đưa ra phản hồi". Tuy nhiên, các giảng viên lại được phép sử dụng Microsoft Copilot, một ứng dụng tương tự ChatGPT, cho mục đích trên.

Vụ bê bối xảy ra ngay sau khi UNSW, trường đại học xếp hạng 20 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS, có động thái đón nhận AI một cách mạnh mẽ. Chỉ tháng trước, cơ sở giáo dục này ký một thỏa thuận doanh nghiệp lớn với OpenAI - nhà phát triển ChatGPT.

Đây là thỏa thuận lớn nhất trong ngành giáo dục Australia với "ông lớn" công nghệ có trụ sở tại Mỹ, qua đó cung cấp cho 10.000 nhân viên quyền truy cập các khả năng nâng cao của nền tảng ChatGPT Edu.

Will Thorpe, một sinh viên nghệ thuật tại Đại học Sydney gọi việc giảng viên phó mặc nhiệm vụ chấm bài cho những chatbot là "gây sốc" và "xúc phạm đến sinh viên cũng như các đồng nghiệp học thuật".

Dù thừa nhận việc các giảng viên không được trả công tương xứng cho thời gian họ dành để chấm bài, sinh viên này vẫn cho rằng "đó không phải là lý do để phá vỡ khế ước xã hội" giữa giảng viên và sinh viên rằng mỗi bên sẽ nỗ lực trong sự trung thực vì bên còn lại.