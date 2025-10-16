(VTC News) -

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa trong không khí ấm cúng, truyền thống.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ ăn hỏi với thiếu gia Quảng Trị.

Trong ngày trọng đại, Đỗ Thị Hà xuất hiện với phong thái dịu dàng, thanh lịch. Cô chọn áo dài trắng tối giản, không đính kết cầu kỳ, cùng lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Tư gia nhà gái được trang hoàng tinh tế với tông màu xanh chủ đạo, đây là gam màu do chính người đẹp lựa chọn để mang lại cảm giác trang nhã, gần gũi.

Khoảng 8h sáng, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng đoàn nhà trai có mặt tại nhà gái. Anh cũng chọn áo dài trắng đồng điệu, thể hiện sự hòa hợp và tinh tế trong từng chi tiết. Cả hai cùng mong muốn buổi lễ diễn ra gọn gàng, ấm cúng, tôn vinh giá trị truyền thống hơn là sự phô trương.

Người đẹp chọn áo dài trắng tối giản, cùng lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải – doanh nghiệp hoạt động đa ngành, nổi bật trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Tập đoàn được thành lập từ năm 1988, nổi tiếng với những công trình được gắn biển bảo hành dài hạn và từng đảm nhận nhiều dự án quốc gia quy mô lớn.

Ở tuổi 31, Viết Vương được nhận xét là người trẻ tuổi, điềm đạm và kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Anh có ngoại hình sáng, gu thời trang lịch lãm, được đánh giá “xứng đôi vừa lứa” khi sánh bước cùng nàng hậu.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng lọt Top 13 Miss World 2021. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn, được nhiều nhà thiết kế lựa chọn làm “nàng thơ”. Năm 2024, người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và bắt đầu hướng sang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương.

Trong suốt hai năm hẹn hò, Đỗ Thị Hà và Viết Vương giữ kín mối quan hệ, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Họ được cho là đã chuẩn bị cho lễ cưới từ nhiều tháng trước, chụp ảnh cưới tại châu Âu và chọn phong cách kết hợp giữa hiện đại và truyền thống.

Nói về việc giữ kín chuyện tình cảm, Đỗ Thị Hà cho biết: "Từ trước tới nay, tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân của mình hay thông tin về những người xung quanh tôi vì tôi muốn giữ được sự bình yên cho mọi người.

Tôi là người của công chúng, việc khán giả chú ý, “soi xét” là điều phải chấp nhận. Tôi không muốn những người bên cạnh mình cũng phải chịu điều đó”.

Trước đây, khi được hỏi về chuyện tình cảm và quan điểm “làm dâu hào môn”, Đỗ Thị Hà từng thẳng thắn chia sẻ:“Nhiều người luôn nghĩ danh xưng hoa hậu đi kèm với cụm từ ‘đại gia’ hay ‘thiếu gia’. Nhưng tôi muốn trở thành đại gia của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước cùng người đàn ông mình yêu, dù anh ấy chưa có gì trong tay".

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 10.