Hoa bia Yakima từ Bia Saigon Special – chất xúc tác cho mùa hè sảng khoái

Câu trả lời nằm ở nguồn nguyên liệu hoa bia Yakima, giống hoa bia cao cấp đến từ một trong những vùng trồng nổi tiếng và lâu đời nhất của nước Mỹ. Không dừng lại ở nguyên liệu, Bia Saigon Special còn được nâng tầm nhờ ứng dụng công nghệ ủ kép hiện đại, tạo nên hương vị đặc trưng khó lẫn, vị bia nhẹ sảng khoái nhưng vẫn đậm đà nốt hương.

Nhờ sự kết hợp tinh tế ấy, Bia Saigon Special trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều dịp đặc biệt từ những buổi tụ họp cùng hội bạn thân hay là những bữa tiệc sang trọng. Mỗi không gian, mỗi khoảnh khắc đều trở nên trọn vẹn hơn khi có sự đồng hành của một chai bia mát lạnh, đúng gu. Vị bia không chỉ đánh thức vị giác, mà còn gợi mở cảm xúc chia sẻ và kết nối.

Từ ngày 15/6 đến 25/9, Bia Saigon Special triển khai chương trình khuyến mãi “Bật nắp Special – hè x2 Special” với hàng triệu giải thưởng tiền mặt hấp dẫn. Mỗi chiếc nắp chai là một cơ hội may mắn, từ giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, giải Nhì 2 triệu đồng, cho đến hàng ngàn giải thưởng trị giá từ 10.000 đến 20.000 đồng. Không cần thủ tục rườm rà hay đăng ký phức tạp, chỉ với thao tác bật nắp quen thuộc, bạn đã có thể bất ngờ nhận được món quà giá trị đúng vào lúc không ngờ nhất vào mùa hè này.

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.