Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 23/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572 của Thủ tướng về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đó: Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 500 tỷ đồng.

Trực thăng quân đội hỗ trợ vùng bị cô lập sáng 23/11. (Ảnh: Lê Tâm)

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Các địa phương quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực. Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích. Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Thiên tai cũng làm 1.154 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 80, Gia Lai 186, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 05, Lâm Đồng 825); 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 15.396); 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 3.234.742 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).