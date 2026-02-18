‘Hô biến’ gốc tre thành tác phẩm bonsai độc đáo

“Khó nhất là khâu ươm. Gốc tre sau khi cắt rất yếu, tỷ lệ sống không cao. Tôi phải vùi củ tre vào cát trộn xơ dừa, bao bọc kín để giữ ẩm. Sau khoảng một tháng mới biết cây có ra rễ, nứt mụt măng và hồi sinh hay không”, anh Kha nói và chia sẻ thêm khi măng nhú lên, tre được chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa lá, bôi keo chuyên dụng vào các vết cắt để tránh mục thân. Tùy vào hình dáng tự nhiên của từng củ tre, anh lựa chọn giữ lại một hoặc hai nhánh khỏe để uốn nắn, tạo thế. Từ lúc măng còn non đến khi thành cây tre bonsai hoàn chỉnh, quá trình tạo dáng kéo dài gần một năm.