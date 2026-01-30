Dừa dát vàng, dừa bonsai linh vật ngựa 'cháy hàng' mùa Tết

(VTC News) -

Bên cạnh hoa mai, hoa đào hay các vật phẩm phong thủy truyền thống, nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo từ trái dừa đang thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Năm nay, các sản phẩm từ dừa tạo nên sức hút rõ rệt khi vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, vừa gửi gắm thông điệp tài lộc, may mắn trong những ngày đầu năm mới.

Dừa dát vàng lên ngôi

Dừa dát vàng đã trở thành mặt hàng “hot” trong vài mùa Tết gần đây nhờ hình thức bắt mắt, sang trọng, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, may mắn và sung túc. Những quả dừa vàng óng, được trang trí hoa, nơ, rồng phượng, chữ tài lộc hay biểu tượng “mã đáo thành công” thường được người tiêu dùng lựa chọn để chưng Tết hoặc làm quà biếu.

Trả lời với phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Anh Tú, chủ cơ sở dừa dát vàng Ngọc Yến (4/5B Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, Đồng Nai) cho biết, năm nay xưởng phải khởi động sản xuất từ rất sớm để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Chúng tôi bắt đầu làm từ tháng 9 âm lịch, sớm hơn mọi năm. Đến nay đã gần ba tháng gia công liên tục, với khoảng 8.000 sản phẩm được hoàn thiện”, anh Tú nói.

Những cặp dừa dát vàng óng ánh được trang trí hoa, nơ, chữ tài lộc, hút khách trong mùa Tết.

So với năm ngoái, sản lượng dừa dát vàng năm nay tăng gấp đôi. Tuy nhiên, sức mua cũng tăng mạnh không kém. Theo anh Tú, trong những ngày gần đây, khách đặt hàng liên tục và hiện toàn bộ số lượng 8.000 sản phẩm dự kiến đã được đặt hết.

Dù ban đầu định hướng bán lẻ là chủ yếu, song thực tế cho thấy phần lớn đơn hàng hiện nay lại đến từ khách sỉ. Nhiều đại lý, cửa hàng quà Tết và doanh nghiệp đặt mua số lượng lớn để phân phối lại cho thị trường.

Anh Tú tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn.

Theo anh Tú, đây là tín hiệu tích cực, bởi sản phẩm không chỉ dừng lại ở bán lẻ nhỏ lẻ mà đã bắt đầu có chỗ đứng ổn định hơn. Đặc biệt, năm nay sản phẩm đã được bán tại các siêu thị không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của sản phẩm dừa trang trí cao cấp.

Dù số lượng lớn và nhu cầu cao, cơ sở của anh Tú vẫn giữ nguyên quy trình sản xuất thủ công, coi trọng chất lượng và tính thẩm mỹ của từng sản phẩm. Mẫu chủ đạo năm nay là “mẫu số 8”, mang ý nghĩa phát tài, phát lộc theo quan niệm phong thủy.

Cặp dừa dát vàng "Mã đáo thành công" tạo hình số 8 là sản phẩm được nhiều khách đặt mua nhất.

Nguyên liệu chính là dừa ta nhập từ Vĩnh Long. Dừa được chọn lựa kĩ càng, cuống không bị đứt, không rỉ nước, vỏ cứng cáp và có thể chưng lâu ngày. Sau khi tuyển chọn, dừa được rửa sạch, phết keo dính và phơi khô khoảng nửa tiếng trước khi tiến hành dát vàng.

Vàng dùng để dát là vàng lá 24K, trung bình mỗi trái dừa cần khoảng 30-40 lá vàng. Các công đoạn dát vàng được thực hiện hoàn toàn thủ công. Những miếng vàng lá mỏng được đặt cẩn thận lên bề mặt dừa, sau đó dùng cọ phết lại để vàng bám đều, tạo độ nhẵn mịn và óng ánh.

Dù có hơn 200 kiểu thiết kế khác nhau, từ đơn giản đến cầu kỳ, mỗi trái dừa đều phải đạt sự cân đối, hài hòa về tổng thể.

“Sản phẩm gắn với yếu tố Tết và phong thủy nên không thể làm ẩu hay chạy theo số lượng. Mỗi trái dừa phải có hồn, nhìn vào là thấy không khí Tết”, anh Tú nhấn mạnh.

Để kịp tiến độ giao hàng trong cao điểm Tết, xưởng dừa dát vàng của anh Tú phải hoạt động gần như hết công suất. Vào những ngày này, xưởng huy động khoảng 7 nhân công làm việc liên tục từ 6h sáng đến 2h sáng hôm sau.

Xưởng dừa dát vàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp giao hàng Tết.

Theo anh Tú, khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề nhân sự và vận chuyển, bởi nghề dát vàng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm nên không dễ tuyển người làm ngay, trong khi khâu giao hàng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro do sản phẩm dễ trầy xước, chỉ cần va chạm nhẹ cũng ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ.

Trên thị trường, dừa dát vàng hiện được bán với giá từ 350.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi cặp, tùy mẫu mã và mức độ trang trí.

Anh Tú cho biết chi phí sản xuất chiếm khoảng 50 - 60% giá trị đơn hàng sỉ. Sau 4 năm gắn bó với nghề làm dừa dát vàng, anh nhận thấy đây là hướng đi tiềm năng nhưng đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và lâu dài.

Dừa bonsai linh vật ngựa hút khách chơi Tết

Không chỉ dừa dát vàng, dừa bonsai tạo hình linh vật ngựa cũng đang được nhiều người săn đón trong mùa Tết năm nay. Tại khu vườn trên đường Trương Văn Đa (phường Bình Lợi, TP.HCM), anh Đậu Thanh Tùng đang trưng bày hàng trăm gốc dừa kiểng được tạo hình ngựa – linh vật của năm Bính Ngọ.

Anh Tùng cho biết, đây là năm thứ 7 anh theo nghề làm dừa bonsai hình con giáp. Năm nay, nhà vườn sản xuất khoảng 2.800 sản phẩm dừa bonsai 12 con giáp, trong đó riêng linh vật ngựa chiếm hơn 200 chậu.

Mỗi tác phẩm dừa bonsai được tạo tác thủ công, đòi hỏi nhiều thời gian và công chăm sóc.

“So với năm con rắn, số lượng linh vật năm nay làm nhiều hơn hẳn. Hình tượng con ngựa mang ý nghĩa may mắn, thuận lợi nên dễ thu hút khách hơn”, anh Tùng chia sẻ.

Dừa bonsai linh vật ngựa có giá dao động từ 250.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, tùy kích thước và mức độ hoàn thiện. Trong đó, linh vật ngựa đơn lẻ có giá từ 500.000 đồng/con, còn cặp “Song Mã” được bán từ 1 triệu đồng trở lên.

Mẫu mã cũng khá phong phú, từ ngựa không cánh sơn vàng, ngựa có cánh sơn vàng hoặc bạc, đến những mẫu giữ màu tự nhiên của gáo dừa, chỉ sơn bóng để tạo vẻ mộc mạc.

Để hoàn thiện một tác phẩm dừa bonsai linh vật ngựa, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Riêng việc lắp ghép linh kiện và tạo hình con ngựa từ gáo dừa đã mất khoảng 40-45 phút cho mỗi sản phẩm.

Chưa kể, để có một cây dừa bonsai đẹp làm phôi, nhà vườn phải thuần chậu từ 8 tháng đến 1 năm. Trong quá trình đó, cây phải phát triển đều, khỏe mạnh và có dáng phù hợp để tạo hình.

Theo anh Tùng, từ 100 trái dừa khô ban đầu, chỉ có thể chọn ra khoảng 25-35 trái để làm được tác phẩm đẹp.

Theo anh Tùng, ưu điểm lớn của dừa bonsai là sức sống mạnh, dễ chăm sóc. Người chơi chỉ cần tưới nước định kỳ 3–5 ngày/lần. Nếu chăm sóc tốt, cây có thể chơi từ 1-2 năm hoặc lâu hơn.

Khi nhu cầu ngày càng tăng, những sản phẩm từ trái dừa vốn rất đỗi quen thuộc đang được “khoác áo mới”, khẳng định giá trị và chỗ đứng riêng trong mỗi mùa Tết đến, xuân về.