HLV Mai Đức Chung: 'Tôi không xem Malaysia là đội yếu'

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở lượt trận đầu tiên vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 ngày mai 5/12. Chạm trán đối thủ xếp sau 55 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn thể hiện sự thận trọng.

"Tôi không xem Malaysia là đội yếu. Họ tiến bộ nhanh. Chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam nói trong buổi họp báo trước trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games. Ở kỳ đại hội lần này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở cùng bảng với nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Malaysia. Đây là bảng đấu khó bởi Philippines và Myanmar đều là những đối thủ mạnh. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang thực hiện trẻ hóa lực lượng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi họp báo chiều 4/12.

“Myanmar và Philippines đều được đầu tư mạnh. Chúng ta phải quyết tâm lớn hơn nữa”, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh. Đánh giá về bảng đấu, nhà cầm quân kỳ cựu cho rằng các đội bóng đá nữ Đông Nam Á đều sự tiến bộ. Sự đầu tư lớn khiến khoảng cách trình độ giữa các đội thu hẹp đáng kể và bảng B rất cân bằng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói thêm về tình hình của đội tuyển Việt Nam: “Một số cầu thủ lớn tuổi chấn thương nên chúng tôi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Các bạn đang tiến bộ và chúng tôi hỗ trợ để họ trưởng thành hơn. Chúng tôi không có ngôi sao, mà có tập thể đồng lòng. Huỳnh Như vẫn là đội trưởng mẫu mực. Khi trở lại sân Chonburi, tôi nhớ khoảnh khắc cô ấy ghi bàn giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 6 năm trước. Đó là kỷ niệm đẹp nhưng giờ chúng tôi phải tập trung cho SEA Games”.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung từ cuối tháng 10 và tập huấn tại Nhật Bản, thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ mạnh để tăng sự tự tin. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu tốt tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á và vòng loại Asian Cup nữ.