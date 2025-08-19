Hải Phòng khánh thành cầu Hoàng Gia hơn 2.300 tỷ đồng bắc qua sông Cấm

(VTC News) -

Sáng 19/8, tại Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island).

Cầu Hoàng Gia - biểu tượng mới của Hải Phòng.

Đây là một trong 9 công trình, dự án được UBND TP Hải Phòng lựa chọn tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), với hình thức trực tiếp và trực tuyến cùng một thời điểm. Và là một trong 3 điểm cầu chính kết nối với điểm cầu chính của Chính phủ.

Cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) do Tập đoàn Vingroup đầu tư, khởi công tháng 9/2023, tổng mức vốn hơn 2.300 tỷ đồng. Đây là cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm ở Hải Phòng. Ngày 15/3, cầu được hợp long.

Với chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, còn cầu dẫn hai bên rộng 17,5 m, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút di chuyển.

Cầu có chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, còn cầu dẫn hai bên rộng 17,5 m.

Bên cạnh việc thông đường, cầu Máy Chai còn là biểu tượng mới của Hải Phòng với thiết kế đặc biệt: 2 tháp đầu cầu tạo hình vòm cong vừa gợi hình ảnh chim tung cánh bay cao, vừa tạo “Cửa Thế Giới” (World Gateway Bridge) như lời mời chào thân thiện với các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá.

Nhìn theo phương ngang cầu, hình dáng mỗi tháp cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim thể hiện khát vọng bay cao. Khoảng trống giữa của đường dẫn hình tròn nói trên được thiết kế làm bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện.

Song hành với cầu Máy Chai thông xe, Hải Phòng cũng quy hoạch tại khu vực Nam sông Cấm vị trí sát chân cầu Hoàng Gia hệ thống công viên sinh thái, khu thể thao, dịch vụ, nhà ở và công trình đa năng… tạo điểm nhấn cho sự phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.

Các vị lãnh đạo cắt băng khánh thành cầu Máy Chai.

Ngoài lễ khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu, nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công 2 dự án khác kết nối điểm cầu trực tuyến với Chính phủ, gồm: Khởi công Dự án nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Khởi công Dự án xây dựng khu Tái định cư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngoài ra, Hải Phòng tổ chức khánh thành, khởi công 6 dự án kết nối điểm cầu trực tuyến của Thành phố, bao gồm: Khởi công Dự án Đường tránh Quốc lộ 37 (đoạn nối cầu Thống Nhất/Quốc lộ 37 với đường vành đai I); Khởi công Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh;

Khởi công Dự án Xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C; Khởi công Dự án Xây dựng Đền thờ liệt sĩ và công viên văn hóa phía Tây Hải Phòng;

Khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37; Khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản giai đoạn II.