Gia thế chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại tư gia của người đẹp ở Hậu Lộc (Thanh Hóa), trong không khí ấm cúng và riêng tư.

Chồng sắp cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị), hơn Hà bảy tuổi. Anh từng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021–2024 - thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Ở tuổi 31, Viết Vương được nhận xét là người điềm đạm, kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Anh sở hữu ngoại hình sáng, phong thái lịch lãm và được đánh giá “xứng đôi vừa lứa” khi sánh bước bên nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Viết Vương quen biết, tìm hiểu vài năm khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm, chưa từng công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội. Tháng 2/2024, nhiều người bắt gặp cả hai du lịch tại Nhật Bản, sau đó là Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 10 cùng năm. Đỗ Thị Hà cũng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Hồi tháng 9, người đẹp chia sẻ loạt ảnh du lịch châu Âu, làm dấy lên nghi vấn rằng cô và bạn trai đã chụp ảnh cưới tại đây. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cũng cho thấy cả hai cùng xuất hiện trong các sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải, song luôn giữ thái độ kín đáo, không công khai mối quan hệ.

Theo người thân, doanh nhân Nguyễn Viết Vương là người trẻ trung, cởi mở, nhưng cũng mong muốn đám cưới diễn ra ấm cúng, không quá rình rang. Anh hiểu và tôn trọng công việc của Đỗ Thị Hà, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý khi đời tư có thể được công chúng quan tâm.

Sau đám hỏi, lễ cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra tại Quảng Trị với sự tham dự của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Sau khi kết hôn, cả hai sẽ sống và làm việc tại Hà Nội. Đỗ Thị Hà cho biết cô sẽ tiếp tục học thạc sĩ vào tháng 12 và mở rộng các dự án kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập năm 1998, trụ sở tại Đồng Hới (Quảng Bình). Đây là doanh nghiệp đa ngành nghề, nổi bật nhất trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.

Sau hơn 25 năm phát triển, Sơn Hải được biết đến là đơn vị thi công nhiều công trình lớn của quốc gia, như hồ chứa nước Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), hồ Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), hồ Tân Mỹ (Ninh Thuận), cùng các gói thầu thuộc cao tốc Bắc – Nam: XL-01 Nghi Sơn – Diễn Châu, XL-07 Cam Lộ – La Sơn, XL-10 Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Giai đoạn 2016–2024, vốn điều lệ của tập đoàn tăng từ 423 tỷ lên gần 2.366 tỷ đồng, sau đó nâng lên hơn 4.478 tỷ đồng vào tháng 5/2024. Ông Nguyễn Viết Hải, cha của doanh nhân Viết Vương hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nắm gần như toàn bộ cổ phần tập đoàn.

Theo báo cáo tài chính năm 2023, Sơn Hải đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 63,8% so với năm trước, nộp ngân sách hơn 106 tỷ đồng.

Ngoài xây dựng, Sơn Hải mở rộng sang đầu tư năng lượng và bất động sản. Trong đó, các dự án thủy điện Đắkrông 3, Đắkrông 4, Hướng Sơn 1–4 có tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư Khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới) và đang triển khai resort 5 sao Bảo Ninh, tổ hợp căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng.

Sau hơn 25 năm hoạt động, Sơn Hải được xem là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu miền Trung, đóng góp lớn cho phát triển hạ tầng và ngân sách địa phương.