Hình ảnh đầu tiên Tổng thống Venezuela bị còng tay, bịt mắt trên tàu chiến Mỹ

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump đăng tải hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trên tàu USS Iwo Jima.

Ông Maduro, mặc bộ đồ thể thao màu xám của Nike, tay dường như bị còng, đang cầm một chai nước.

Mắt của Maduro bị che bởi tấm vải đen và có vẻ như ông đang đeo tai nghe cỡ lớn. Không rõ liệu Maduro có ở gần vợ mình, Cilia Flores, hay không.

Hình ảnh ông Maduro trên tàu chiến Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết theo dõi trực tiếp cảnh lực lượng đặc nhiệm Mỹ Delta Force bắt giữ Tổng thống Maduro, nói rằng cảnh tượng đó trông như "chương trình truyền hình".

Tổng thống Donald Trump ca ngợi những người tham gia thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Tổng thống Maduro.

“Không một quốc gia nào trên thế giới có thể đạt được những gì mà Mỹ đã đạt được ngày hôm qua, hay nói thẳng ra, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela đã bị vô hiệu hóa khi các binh sĩ Mỹ, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật, đã bắt giữ thành công ông Maduro trong đêm. Đèn ở Caracas hầu như tắt hết”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ đã "triển khai sức mạnh quân sự áp đảo" và đây là "cuộc phô diễn sức mạnh" chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.

Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi trích dẫn bản cáo trạng chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, buộc tội ông về tội danh khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ. Ông Maduro bị Tòa án Quận phía Nam New York truy tố vào năm 2020, nhưng không rõ ông đang ở đâu vào sáng 3/1.

Bà Bondi cũng cảm ơn Tổng thống Trump và quân đội Mỹ, những người mà bà nói là "đã thực hiện một nhiệm vụ đáng kinh ngạc và rất thành công trong việc bắt giữ hai kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy quốc tế", ám chỉ Tổng thống Maduro và vợ ông.

Bộ Ngoại giao Nga lên án điều mà họ gọi là “hành động vũ trang xâm lược Venezuela” của Mỹ, đồng thời gọi những “lý do” đưa ra để biện minh cho cuộc tấn công là “không thể chấp nhận”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh khu vực Mỹ Latinh phải “duy trì là một khu vực hòa bình”.

Trung Quốc cũng cực lực lên án hành động tấn công Venezuela, bắt Tổng thống Maduro của Mỹ. "Trung Quốc sốc và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và việc sử dụng vũ lực chống lại tổng thống của một nước" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.