Hiệp hội các nhà thầu chung sức kiến tạo diện mạo mới cho TP Hải Phòng

(VTC News) -

Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị “Hợp tác cùng phát triển: Các nhà thầu xây dựng Hải Phòng, Việt Nam và quốc tế chung sức kiến tạo diện mạo mới cho thành phố Hải Phòng”.

Hội nghị “Hợp tác cùng phát triển” tại Hải Phòng quy tụ gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo TP Hải Phòng, đại diện các sở, ban, ngành, Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, cùng gần 50 tổng công ty xây dựng lớn trong nước.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hàn Quốc, Hiệp hội Không gian AI Hàn Quốc và hơn 40 tập đoàn công nghệ cao quốc tế. Trong đó nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy bán dẫn tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng đã được ký kết. Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng ký kết với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC (Hà Nội) về phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội trước năm 2030 theo mục tiêu Chính phủ giao.

Tổng công ty Công nghiệp Việt Nam hợp tác cùng Hiệp hội nhằm nghiên cứu, quy hoạch, đầu tư và kêu gọi đầu tư hệ thống khu công nghiệp và cụm sản xuất đặc thù, theo định hướng “mỗi phường, xã có một khu công nghiệp hoặc cụm sản xuất đặc thù”, góp phần tạo việc làm và phân bố công nghiệp hợp lý.

Ký kết hợp tác với Tổng công ty Đầu tư Constrexims HOD trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các khu đô thị trung - cao cấp, hướng tới các đô thị thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống và diện mạo thành phố.

Hiệp hội thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hàn Quốc, tập trung đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ bán dẫn, đào tạo nhân lực và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Quảng Châu (Trung Quốc) về nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư khu công nghiệp, cảng biển logistics, đồng thời chuyển giao công nghệ xây dựng hiện đại, đào tạo nhân lực kỹ thuật cao và triển khai các dự án hạ tầng giao thông phức tạp.

Hiệp hội nghiên cứu hợp nhất công nghệ SoBuJang Hàn Quốc cùng Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng và trường Đại học Hải Phòng ký kết thoả thuận 3 bên về đào tạo và đưa sinh viên Hải Phòng sang thực tập tại các tập đoàn công nghiệp lớn của Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ trở về làm việc tại các khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược công nghiệp hóa Hải Phòng.

Ngoài ra, hội nghị còn chứng kiến nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vật liệu, logistics, đô thị và công nghệ, mở ra chuỗi dự án đầu tư quy mô lớn giai đoạn 2025–2030, khẳng định vị thế của Hải Phòng trong dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng - phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng - khẳng định: Với tinh thần “Hợp tác cùng phát triển”, hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - hiệp hội - trường đại học, mà còn là bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế sâu rộng.