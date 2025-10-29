Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Ông Dương Văn Biên, hộ dân sống ngay cạnh vụ nổ nhớ lại: "Lúc đó, phía trước còn có hàng dài xe đang chờ tàu đi qua. Thấy tình hình nguy hiểm, công nhân gác tàu đã mở barie cho nhiều xe thoát ra. Nếu không, tôi nghĩ thiệt hại còn nghiêm trọng hơn nữa. Khi xe phát nổ, cảm giác như có một quả bom dội xuống. Cửa kính và các vật dụng trong nhà tôi bị thổi bay và rơi vỡ rất nhiều. Tai tôi bị ù đi, đến nay vẫn chưa nghe rõ".