Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Tối 28/10, một xe bồn chở khí hóa lỏng (LPG) phát nổ sau khi va chạm với thanh barie giới hạn chiều cao tại lối vào Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên. Đến sáng nay (29/10), lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Phần đầu của xe bồn bị lửa thiêu rụi, biến dạng hoàn toàn sau vụ nổ. Toàn bộ các bộ phận như kính chắn gió, cửa xe và vỏ ngoài cabin bị phá hủy, chỉ còn lại khung sắt và một số chi tiết cơ khí bên trong.
Theo lời kể của một số nhân chứng tại hiện trường, xe bồn đã mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao (ghi rõ 3.2m trên thanh ngang) trước khi phát nổ. Sau đó, khí bắt đầu rò rỉ, 15 phút sau chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội. Thời điểm đó, xe nằm chắn ngang lối vào khu công nghiệp, khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Lực lượng chức năng đo đạc khoảng cách giữa bồn chứa và thanh chắn giới hạn chiều cao. Dữ liệu này được sử dụng để xác định chính xác vị trí và mức độ va chạm dẫn đến rò rỉ khí và phát nổ.
Nhiều bộ phận của xe bồn bị hư hỏng nặng, cháy đen và văng ra xa hàng chục mét. Sức ép từ vụ nổ phá hủy lốp xe và hất tung các mảnh vỡ như vỏ xe ra giữa đường.
Áp lực từ vụ nổ gây hư hại nặng nề cho một nhà dân nằm sát hiện trường. Cửa kính vỡ vụn, các vật dụng bên trong bị hất tung và đổ vỡ.
Ông Dương Văn Biên, hộ dân sống ngay cạnh vụ nổ nhớ lại: "Lúc đó, phía trước còn có hàng dài xe đang chờ tàu đi qua. Thấy tình hình nguy hiểm, công nhân gác tàu đã mở barie cho nhiều xe thoát ra. Nếu không, tôi nghĩ thiệt hại còn nghiêm trọng hơn nữa. Khi xe phát nổ, cảm giác như có một quả bom dội xuống. Cửa kính và các vật dụng trong nhà tôi bị thổi bay và rơi vỡ rất nhiều. Tai tôi bị ù đi, đến nay vẫn chưa nghe rõ".
Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, chiếc xe bồn trong quá trình di chuyển đã bị kẹt vào thanh giới hạn chiều cao. Trong quá trình cố gắng thoát ra, ma sát đã khiến khí trong bồn xe phát nổ dẫn đến hỏa hoạn. Tài xế N.V.Đ (sinh năm 1987, trú tại xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng) kịp thời thoát ra ngoài nhưng bị bỏng. Hiện tại, anh N.V.Đ bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.
Lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào phong tỏa hai đầu đoạn đường (dài khoảng 500m) nơi xảy ra vụ nổ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
