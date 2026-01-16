Công an Hà Tĩnh truy tìm nghi can cướp tài sản bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 16/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo truy tìm Trần Chí Bảo (sinh năm 2001, trú xã Tân Dân cũ, nay thuộc xã Đức Thọ), nghi can trong vụ cướp tài sản xảy ra tối 14/1 tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Trần Chí Bảo cao khoảng 1,6–1,7m, đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, đang chảy máu. Thời điểm bỏ trốn, người này mặc quần đùi, áo khoác màu tối, đi chân trần và di chuyển bằng đường bộ.

Trần Chí Bảo, người đang bị công an truy tìm.

Nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, có khả năng manh động, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận khi phát hiện.

Khi phát hiện nghi can Trần Chí Bảo, người dân cần thông báo cho Trung tá Phan Quốc Hội, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại 0912.768.978 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Mới đây, tại Hưng Yên cũng xảy ra vụ án sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo) đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, tên này bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, trong sáng 14/1, Kiều Ngọc Anh tìm đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70.000 đồng.

Khoảng 13h cùng ngày, gã này đi xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, dựng xe đạp ở rìa đường để tìm "con mồi".

Thời điểm này, chị Bùi Thị Thanh L. (sinh năm 2006, quê tỉnh Phú Thọ) đi xe máy Honda Vision màu trắng, biển số: 28FN-094.49 đến khu vực trên và bị Ngọc Anh chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, kẻ này cướp xe máy của chị L. đi đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo thì gặp chị Nguyễn Thị X. đang đi một mình bằng xe máy Honda Airblade màu vàng đen, biển số 89L1 - 039.58 (đi ngược chiều). Ngay lập tức, tên này vòng xe trở lại để đuổi theo, áp sát xe của chị X. cũng với mục đích cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực trước cổng nhà một người dân, kẻ này đỗ lại để chặn xe của chị X. và dùng dao đâm trúng cạnh sườn trái, phải của chị X. khiến nạn nhân bị thương nặng, ngã gục tại sân nhà người dân khi cố gắng gượng chạy vào đây.

Kẻ thủ ác kịp lấy đi một túi nilon treo trên xe máy của nạn nhân trước khi phóng xe rời đi. Trên đường bỏ trốn, Ngọc Anh đã vứt 2 dao dùng để đâm các nạn nhân tại khu vực thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, tên này đi xe máy đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân để trong cốp rồi bỏ lại để tiếp tục bỏ trốn lên TP Hà Nội tiêu xài hết số tiền cướp được.