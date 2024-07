Hiện trạng gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng khi Thuận An rút lui

Theo hợp đồng đã ký, Tập đoàn Thuận An được giao đảm nhận khối lượng công việc có giá trị hợp đồng hơn 395,5 tỷ đồng và đã tạm ứng 38,8 tỷ đồng của nhà đầu tư. Đến nay, do chưa có mặt bằng nên Tập đoàn Thuận An chưa triển khai thi công gì.