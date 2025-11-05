Hiếm có chiếc xe nào đồng hành với người Việt hơn 2 thập kỷ như chiếc xe này

(VTC News) -

Trong chặng đường ấy, có một cái tên đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy - Toyota Vios, mẫu sedan hạng B quen thuộc đã đồng hành hơn 22 năm cùng hàng trăm nghìn gia đình Việt. Với Vios, nhiều người bắt đầu hành trình làm chủ chiếc xe đầu tiên, khởi đầu công việc kinh doanh, hay đơn giản là tạo nên những kỷ niệm ấm áp trên mỗi chuyến đi. Vios không chỉ là một chiếc xe - mà là một phần ký ức, một người bạn đường của biết bao người Việt.

Chiếc xe của những khởi đầu

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2003, Toyota Vios nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B nhờ sự kết hợp hài hòa giữa giá hợp lý, độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp. Trong hơn hai thập kỷ, Vios không chỉ giữ vững vị thế là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường mà còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng ô tô của người Việt - khi chiếc xe không còn là “tài sản xa xỉ” mà trở thành phương tiện gắn bó với đời sống hàng ngày.

Với nhiều người, Vios là “người bạn đầu tiên” trong hành trình làm quen với ô tô. Chiếc xe xuất hiện trong những câu chuyện rất đời thường - người cha lái xe đưa con đến trường mỗi sáng, cặp vợ chồng trẻ đi du lịch cuối tuần, hay người lái xe dịch vụ chăm chỉ rong ruổi qua từng con phố. Trải qua bao năm tháng, dù những dòng xe mới liên tục xuất hiện, Toyota Vios vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ triết lý “chất lượng - bền bỉ - đáng tin cậy” mà Toyota luôn theo đuổi.

Thay đổi để gần hơn với người dùng

Điều khiến Vios giữ vững vị thế trong lòng khách hàng chính là khả năng thích ứng và lắng nghe thị trường. Qua từng năm, Toyota đều có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế: thiết kế trẻ trung hơn, tiện nghi hiện đại hơn, và trang bị an toàn đầy đủ hơn. Những cải tiến ấy không phô trương, nhưng đủ để mang lại trải nghiệm dễ chịu và an tâm cho người dùng Việt.

Phiên bản hiện tại của Toyota Vios được phân phối với ba lựa chọn: 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT - đáp ứng đa dạng nhu cầu từ cá nhân, gia đình đến kinh doanh dịch vụ. Cùng với đó là bảy màu sơn thời trang, từ trắng ngọc trai thanh lịch đến đỏ năng động, phù hợp với nhiều phong cách và độ tuổi khác nhau.

Không chỉ “đẹp hơn”, Vios ngày nay còn an toàn và tiện nghi hơn bao giờ hết. Những trang bị như đèn pha LED, đèn phanh khẩn cấp, khởi động nút bấm, ga tự động, màn hình giải trí cảm ứng, camera và cảm biến lùi… đều góp phần mang lại trải nghiệm lái thuận tiện, hiện đại. Các tính năng an toàn của Vios cũng thuộc hàng đầu phân khúc, gồm hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đặc biệt là 7 túi khí - duy nhất trong phân khúc sedan hạng B.

Không gian bên trong được thiết kế tối ưu: ghế ngồi êm ái, tầm nhìn thoáng, khoang hành lý rộng rãi giúp hành trình dài trở nên thoải mái hơn. Với người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là các gia đình nhỏ hoặc tài xế dịch vụ, Vios mang lại cảm giác “an tâm như ở nhà” - đơn giản, thực tế và luôn đáng tin cậy.

Bền bỉ theo năm tháng, giữ giá theo thời gian

Toyota Vios không chỉ nổi tiếng bởi độ bền mà còn được xem là “khoản đầu tư thông minh”. Nhờ khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, chiếc xe giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể trong quá trình sử dụng. Theo công bố của Toyota Việt Nam, Vios chỉ tiêu thụ khoảng 5,78 lít/100km đường hỗn hợp, thuộc nhóm tiết kiệm nhất phân khúc sedan hạng B.

Cũng chính vì bền bỉ và dễ bảo dưỡng, Vios luôn có mặt trong danh sách những mẫu xe cũ được tìm mua nhiều nhất. Giá trị bán lại cao giúp khách hàng yên tâm rằng sau nhiều năm sử dụng, chiếc xe vẫn giữ được giá trị thực - điều mà không phải mẫu xe nào trong phân khúc cũng có thể làm được.

Từ góc nhìn của nhiều người tiêu dùng, Vios là chiếc xe “dễ mua - dễ lái - dễ dùng - dễ bán”. Chính sự tiện dụng đó khiến cái tên Vios gần như đồng nghĩa với “chiếc xe đầu tiên” của hàng trăm nghìn người Việt suốt hơn hai thập kỷ.

Một trong những lý do khiến Vios chiếm được cảm tình lâu bền của khách hàng chính là sự an tâm trong suốt hành trình sử dụng. Với mạng lưới hơn 80 đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền Toyota phủ khắp cả nước, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy dịch vụ chính hãng ở bất cứ đâu. Các gói bảo dưỡng, phụ tùng chính hãng và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu mang đến trải nghiệm chăm sóc xe tận tâm, nhanh chóng và minh bạch.

Không chỉ bán xe, Toyota Việt Nam luôn coi trọng việc “đồng hành sau tay lái” - đó là lý do vì sao nhiều khách hàng gắn bó với Toyota Vios suốt hàng chục năm, thậm chí mua tiếp thế hệ mới mà không cần đắn đo.

Sau hơn hai mươi hai năm, Toyota Vios không chỉ là một mẫu sedan hạng B phổ biến - nó đã trở thành một phần trong đời sống của người Việt. Từ những chuyến xe đầu tiên đưa con đến trường, đến hành trình về quê mỗi dịp lễ Tết, hay những buổi sáng tấp nập đưa đón khách, Vios đã chứng kiến và đồng hành cùng biết bao khoảnh khắc của hàng triệu người.

Sự tin cậy, bền bỉ và thực tế đã giúp Vios không chỉ chinh phục thị trường, mà còn chiếm được tình cảm - điều mà không phải mẫu xe nào cũng làm được. Trong hành trình 30 năm của Toyota Việt Nam, Vios chính là minh chứng sống động cho triết lý mà hãng luôn gìn giữ: “chất lượng - bền bỉ - đáng tin cậy”.

Và hôm nay, giữa thị trường xe ngày càng đa dạng, Toyota Vios vẫn giữ vững vị trí của mình - như một người bạn cũ đáng quý, luôn sẵn sàng cùng bạn bước tiếp. Một chiếc xe đã đi qua thời gian, và vẫn được yêu thương như ngày đầu tiên.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2025, đã có tổng cộng 8.496 chiếc xe Toyota Vios bán ra thị trường. Mức doanh số này giúp Toyota Vios trở thành mẫu sedan duy nhất lọt vào Top 10 ô tô bán chạy nhất trên toàn thị trường cộng dồn 3 quý đầu năm. Khách hàng mua xe Vios trong tháng 11 sẽ nhận được khuyến mãi hấp dẫn từ Toyota Viêt Nam và hệ thống Đại lý, lên tới 100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, với khách hàng vay mua Vios qua công ty tài chính TFS Việt Nam sẽ hưởng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,99%/ năm trong 6 tháng đầu năm. Với ưu đãi này, TMV mang đến cơ hội sở hữu xe vào dịp cuối năm dễ dàng hơn cho các khách hàng.