Hè tưng bừng, 'Chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo'

SeABank được biết đến là một trong những ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với đa dạng sản phẩm, dịch vụ được “may đo” riêng biệt cho từng phân khúc khách hàng. Tỉ mỉ trong từng sản phẩm, chuyên biệt trong từng dịch vụ, thấu đáo trong từng giao dịch, SeABank ngày càng chiếm được lòng tin của hơn 3 triệu khách hàng trên khắp cả nước.

Để tri ân khách hàng đã, đang đồng hành tin tưởng, lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng trong suốt 30 năm qua, SeABank mang đến chương trình “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo” nhằm giúp khách hàng được tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu vay mua nhà, vay kinh doanh, chi tiêu mua sắm, du lịch.

Với chương trình “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo”, SeABank mong muốn khách hàng có thể hưởng trọn nhiều ưu đãi, nhận thêm giá trị và nhân nhiều lợi ích.

Theo đó, khách hàng đang có nhu cầu an cư lạc nghiệp hãy “Mua nhà Chọn SeABank - Vay nhiều trả ít”, chương trình hỗ trợ khách hàng với gói vay ưu đãi cực hấp dẫn khi chỉ cần trả 5% dư nợ gốc, tối đa trong 100 tháng đầu, lãi suất chỉ 5,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên, thời gian vay lên tới 35 năm.

Đi kèm lãi suất hấp dẫn, chương trình cung cấp hạn mức cho vay tối đa 100% giá trị mua bất động sản, tỷ lệ cho vay tới 75% giá trị tài sản thế chấp giúp khách hàng sớm có trong tay ngôi nhà mơ ước.

Với những khách hàng có dự định kinh doanh nhưng lo ngại về vốn, SeABank tài trợ tới 100% nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ 5,5%/năm cố định trong 06 tháng đầu tiên, thời gian vay trả góp tối đa 300 tháng, thời hạn hạn mức tín dụng tối đa lên tới 36 tháng với phương thức trả nợ đa dạng theo thực tế kinh doanh.

Tất cả những siêu ưu đãi này sẽ dành cho khách hàng “Kinh doanh Chọn SeABank - Vay nhiều lãi ít”.

Đối với khách hàng có định hướng quản lý tài chính thông minh, muốn chi tiêu không lo phí đồng thời nhận hoàn tiền cực đã, hãy “Mở thẻ Chọn SeABank - Tiêu không phí”. SeABank mang tới cho bạn đa dạng các dòng thẻ tín dụng với siêu ưu đãi: 0 đồng phí thường niên trọn đời, 0% lãi suất trả góp cho mọi chi tiêu, hoàn tiền không giới hạn.

Những khách hàng có niềm đam mê shopping online, SeABank mang đến thẻ tín dụng quốc tế SeA-Easy với chính sách hoàn tiền cho mọi giao dịch thanh toán trực tuyến tại Shopee, Tiki, iTunes, Amazon, Aliexpress lên đến 8% và hoàn 0,3% cho mọi giao dịch thanh toán trực tuyến khác. Số tiền hoàn lên tới 7,2 triệu đồng/năm, tự động hoàn tiền vào hạn mức thẻ tín dụng của khách hàng.

Dành cho những khách hàng muốn tận hưởng phong cách, nâng tầm cuộc sống và có niềm đam mê với Golf, thẻ tín dụng quốc tế SeAGolf Platinum chính là lựa chọn hoàn hảo với vô vàn ưu đãi: Hội viên BRG Golf sẽ được miễn phí thường niên năm đầu tiên, được tặng 01 voucher chơi Golf trị giá 03 triệu hàng quý tại 5 sân Golf của hệ thống BRG nếu chi tiêu 250 triệu đồng/quý trở lên.

Chưa hết, khách hàng còn được ưu đãi tới 30% phí chơi, 30% phí tập Golf và đặc biệt là được tặng gói bảo hiểm toàn cầu lên đến 10 tỷ đồng.

Đặc biệt, được định danh là ngân hàng đi tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt dành riêng cho phái đẹp, SeABank dành tặng những ưu đãi cực hấp dẫn cho phụ nữ hiện đại với thẻ tín dụng quốc tế SeALady.

Sở hữu chiếc thẻ này, khách hàng không chỉ được hoàn phí thường niên trọn đời mà còn góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với bệnh nhân ung thư với mỗi chi tiêu được thực hiện thành công. Đến nay, Ngân hàng đã ủng hộ hơn 3 tỷ đồng góp phần giúp nhiều bệnh nhân nữ được phẫu thuật thành công và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Bên cạnh những giải pháp tài chính tốt nhất, nhằm hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi, không âu lo, SeABank mang tới cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm hữu dụng với mức phí “hạt dẻ”.

“Mua bảo hiểm Chọn SeABank - An tâm sống khoẻ”, khách hàng an tâm mua sắm và thanh toán online với Bảo hiểm rủi ro an ninh mạng với quyền lợi bồi thường khoản tiền bị mất trong thẻ tín dụng/tài khoản lên tới 200 triệu đồng do các nguyên nhân phát sinh từ rủi ro an ninh mạng, hoặc bị lừa đảo khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

Khách hàng sẽ luôn an tâm khi giao dịch online trong vòng 01 năm với mức phí chỉ từ 50.000 đồng. Bên cạnh đó, SeABank còn cung cấp gói Bảo hiểm bệnh ung thư và Bảo hiểm Hole in One với nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Mang trong mình sứ mệnh phục vụ với sự tận tâm, nhiệt huyết để đem đến giá trị sống cho cộng đồng, suốt 30 năm bền bỉ kết nối, SeABank vẫn luôn chuyên biệt trong từng dịch vụ, chuyên nghiệp trong từng giao dịch nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Để biết thêm chi tiết về chương trình, khách hàng có thể tham khảo bằng cách truy cập website của chương trình tại đây hoặc liên hệ hotline 1900 555 587 dành cho khách hàng cá nhân.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 3 triệu khách hàng, gần 5.500 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 24.957 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.