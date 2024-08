Hé lộ siêu phẩm sắp ra mắt tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park

(VTC News) -

Sản phẩm hợp tác giữa 2 “ông lớn” BĐS Việt Nam và Nhật Bản mang đến không gian sống sang trọng và thời thượng hiếm có, thu hút cư dân tinh hoa và giới đầu tư đổ về Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Trái ngọt từ cú bắt tay xuyên biên giới của 2 “ông lớn” BĐS

Những ngày này, mọi sự chú ý của thị trường BĐS phía Nam đang đổ dồn về Vinhomes Grand Park với những thông tin vừa được hé lộ về việc sắp mở bán chính thức dự án The Opus One.

Sức hút như nam châm của tuyệt phẩm này được dự báo từ khi chủ đầu tư Vinhomes tiết lộ việc hợp tác với “người khổng lồ” địa ốc đến từ đất nước mặt trời mọc - SAMTY Corporation. Trước đó, cú bắt tay xuyên biên giới của 2 “ông lớn” ngành BĐS mang lại thành công vang dội cho dự án The Sakura, Vinhomes Smart City (Hà Nội).

Trong lần đầu tiên Nam tiến với bến đỗ là Đại đô thị Vinhomes Grand Park, SAMTY hứa hẹn tiếp tục hợp tác cùng Vinhomes để mang đến cho thị trường một không gian sống đẳng cấp về chất lượng, vượt trội về phong cách. Và đúng như kỳ vọng, The Opus One đã ra đời, trở thành tuyệt phẩm số 1 của Vinhomes Grand Park khi quy tụ hàng loạt những lợi thế độc tôn.

The Opus One sở hữu vị trí đắc địa và bộ tứ “tầm view vĩnh cửu” độc đáo tại Đại đô thị Vinhomes Central Park.

The Opus One được xây dựng trên diện tích hơn 2,3ha với 4 tòa tháp căn hộ cao cấp, toạ lạc tại vị trí trung tâm đắc địa của đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Dự án càng đắt giá khi nằm ngay cạnh TTTM Vincom Mega Mall vừa khai trương, đại công viên rộng 36ha, quảng trường Golden Eagle, “vũ trụ giải trí” VinWonders, trường học Vinschool hệ Cambridge. Cùng với đó là sân tập Golf 2 tầng 36 slots, toà tháp văn phòng 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, bến du thuyền… đã và sắp sửa đi vào hoạt động.

Với vị trí độc nhất vô nhị này, The Opus One nghiễm nhiên sở hữu bộ tứ “tầm view vĩnh cửu” độc đáo mà không tòa căn hộ nào có được. Đó là tầm view nghỉ dưỡng và giải trí (resort nội khu, đại công viên 36ha, VinWonders); tầm view giáo dục và nghệ thuật (Vinschool Cambridge, quảng trường Golden Eagle); tầm view CBD sôi động (Vincom Mega Mall, sân tập golf, tháp văn phòng 43 tầng); tầm view sông khoáng đạt (sông Tắc, sông Đông Nai).

Nắm giữ bộ tứ “tầm view vĩnh cửu” này, các căn hộ The Opus One vừa hướng ra thiên nhiên bình yên trong lành ngút tầm mắt, vừa được bao bọc trọn vẹn bởi khung cảnh sinh động, giàu năng lượng đến từ không gian sống hiện đại và thời thượng của đại đô thị.

Xứng danh tuyệt phẩm căn hộ cao cấp phong cách resort, The Opus One mang đến thị trường những căn hộ và hệ tiện ích nội khu được đầu tư theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đây sẽ là nơi kết nối con người với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị hiện đại để các chủ nhân tinh hoa có thể tận hưởng giá trị wellness cao nhất.

Cùng với những điểm cộng đến từ giá trị nội tại và vị trí đắc địa, The Opus One còn thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái “all-in-one” của đại đô thị với hàng nghìn tiện ích đa dạng, tạo nên lợi thế đặc biệt trên thị trường BĐS miền Nam.

“Thiên thời, địa lợi” của dự án Top 1

The Opus One là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp hướng đến cộng đồng cư dân tinh hoa, thành đạt, có địa vị cao trong xã hội. Dự án được các chuyên gia đánh giá là ra mắt đúng thời điểm vàng khi thị trường BĐS đang trên đà phục hồi, nhất là khi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh BĐS 2023 cùng có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Đây chính là trợ lực giúp thị trường chuyển sang một giai đoạn mới, hoạt động theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn, mang đến sự an tâm cho người mua.

Báo cáo mới của Bộ Xây dựng cho thấy mức độ quan tâm, lượng tìm kiếm thông tin BĐS và nhu cầu nhà ở đang tăng cao. Trong quý I/2024, nhiều dự án mới được bán hết ngay khi ra mắt, giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng hồi phục ấn tượng.

Trong khi đó, theo Savills Việt Nam, lượng giao dịch trong quý II đã tăng gấp đôi theo quý và tăng 606% theo năm, đóng góp gần 70% tổng lượng bán trong 6 tháng đầu năm 2024.

The Opus One được kỳ vọng sẽ tạo nên một đợt sóng mới với kỷ lục về lượng giao dịch trên thị trường BĐS nhờ hệ tiện ích đẳng cấp.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế dẫn đến sự dịch chuyển nguồn cầu ra các khu vực lân cận, nơi có quỹ đất đủ lớn để phát triển các đại đô thị mô hình all-in-one như Vinhomes Grand Park. Đây cũng là yếu tố mang lại cho The Opus One lợi thế vượt trội ngay từ khi chưa mở bán chính thức.

Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư ghi nhận mức tăng mạnh hàng năm. Dễ thấy, The Opus One đang nắm giữ nhiều lợi thế “thiên thời, địa lợi” giữa bức tranh đầy triển vọng của thị trường.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các dự án được ra mắt tại Vinhomes Grand Park luôn đạt được lượng giao dịch ấn tượng, bất chấp các giai đoạn biến thiên của nền kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng. Tiếp nối thành công đó, The Opus One - dự án Top 1 của Vinhomes Grand Park, với ngàn lợi thế tăng giá vượt trội, lại có sự hợp lực của hai tập đoàn BĐS hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản, hứa hẹn sẽ nhanh chóng thiết lập các kỷ lục mới trên thị trường.