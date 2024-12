Hé lộ không gian sống hạng thương gia dành cho giới tinh hoa tại The Opus One

(VTC News) -

Không gian sống xứng tầm dành cho giới tinh hoa

Vừa ra mắt, các căn hộ mẫu 1PN, 2PN và 3PN tại dự án The Opus One đã chinh phục những khách hàng tinh hoa khi khắc họa thành công cảm hứng sống “về nhà như về resort”. Trong đó, căn hộ 1PN có thiết kế trẻ trung, năng động, màu sắc tươi sáng, diện tích từ 32,3 - 38m2, phù hợp cho những chủ nhân có cá tính riêng, yêu thích sự sáng tạo.

Căn hộ 2PN với diện tích từ 78,4 - 85m2, mang đậm phong cách nghỉ dưỡng hạng sang, được thể hiện qua cách lựa chọn các gam màu trung tính hòa quyện cùng sắc xanh ngọc quý tộc. Cùng với đó, kiến trúc cửa vòm, sàn lót gạch bông đen - trắng với họa tiết tỉ mỉ, đối xứng kết hợp cùng sàn gỗ trong các phòng ngủ, nội thất gỗ phong cách Đông Dương… tạo nên một tổng thể tinh tế.

Căn hộ mẫu 2PN phong cách quý tộc với nội thất cao cấp.

Căn hộ 3PN sở hữu diện tích 99,5 - 110,4m2, được trang bị bồn tắm riêng, sàn gỗ xương cá sang trọng, mang đến một không gian sống rộng rãi, xa hoa. Tính riêng tư cũng được đặt lên hàng đầu nhưng thiết kế căn hộ vẫn đảm bảo sự gắn kết gia đình.

Mỗi phong cách căn hộ phù hợp với từng nhu cầu và gu thẩm mỹ riêng của gia chủ, nhưng đều gặp nhau ở những điểm chung đắt giá. Theo đó, tất cả các căn đều được bàn giao nội thất liền tường với các thương hiệu hàng đầu thế giới, như Dessmann, Hafele, Gorenji, Kohler, Grohe, Rosieres; điều hòa âm trần mang tính thẩm mỹ cao; cửa kính lớn chạm sàn; thiết kế tối ưu diện tích và công năng.

Đặc biệt, các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn mãn nhãn hướng ra các siêu tiện ích của Vinhomes Grand Park và các mảng xanh ngút tầm mắt, giúp gia chủ kết nối trọn vẹn với thiên nhiên khoáng đạt.

Không gian sống hạng thương gia, tiện ích hiện đại tại căn hộ 3PN.

Trong ngày đầu khai trương căn hộ mẫu, sản phẩm 1PN được nhiều nhà đầu tư quan tâm vì loại hình này rất dễ cho thuê dài hạn hoặc kinh doanh mô hình lưu trú ngắn ngày. Trong khi đó, các căn 2PN và 3PN lại thu hút các gia đình có nhu cầu dọn về mái nhà chung Vinhomes Grand Park.

“Tôi đặc biệt thích căn hộ 2PN của The Opus One vì vừa bước vào đã cảm nhận ngay sự nhẹ nhàng, bình yên nhưng không kém phần sang trọng, tinh tế”, chị Nguyễn Mỹ Anh (Quận 1, TP.HCM) chia sẻ.

Sở hữu không gian sống hạng sang chỉ với 39 triệu đồng/tháng

Là dự án Top 1 của đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Opus One được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ, “đo ni đóng giày” dành riêng cho giới tinh hoa với mục tiêu kiến tạo nên không gian sống xứng tầm, đồng thời là khoản đầu tư sinh lời vượt trội, bền vững theo thời gian.

Theo đó, The Opus One được dành riêng vị trí đắc địa bậc nhất đại đô thị, “trung tâm trong lòng trung tâm”, bao quanh bởi hàng loạt tiện ích hạng sang chỉ trong 1-10 phút di chuyển.

Dự án cũng nằm ở tâm điểm của những công trình hạ tầng giao thông quan trọng, mở ra tương lai siêu kết nối với trung tâm TP.HCM và khu vực lân cận, như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Vành đai 3 xuyên tâm, sân bay quốc tế Long Thành. Trong đó, Metro số 1 sẽ vận hành từ ngày 22/12, đường Vành đai 3 đã giải phóng mặt bằng 99%, dự kiến thông xe toàn tuyến vào năm 2026, sân bay quốc tế Long Thành sẽ vận hành thương mại từ quý III/2026.

The Opus One sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các dự án trong khu vực.

Nhận ra những giá trị vượt trội từ The Opus One, giới đầu tư không bỏ lỡ cơ hội sở hữu giỏ hàng hữu hạn này ngay từ thời điểm ra mắt. Chỉ sau 30 tiếng mở bán đợt đầu, gần 70% quỹ căn The Opus One đã có chủ. Cuối năm, sức nóng của dự án vẫn không ngừng gia tăng khi chủ đầu tư tung ra chính sách hấp dẫn bậc nhất trên thị trường.

Cụ thể, giữa lúc phân khúc căn hộ hạng sang liên tục lập đỉnh từ 80 triệu đồng/m2 trở lên, giá bán của The Opus One ngay thời điểm này chỉ trên 65 triệu đồng/m2. Chưa kể đây là dự án hiếm hoi áp dụng phương án thanh toán giãn tiến độ lên tới 16 đợt, kéo dài tới thời điểm bàn giao toàn dự án (năm 2026). Nhờ đó, khách mua chỉ phải thanh toán từ 39 triệu đồng/tháng.

Áp lực tài chính càng được giảm nhẹ khi chủ đầu tư hỗ trợ khách vay tới 70%, với lãi suất 0% trong thời gian lên tới 30 tháng.

Ngoài ra, khách sẽ nhận ưu đãi 10% khi thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ chuẩn và sở hữu ngay sản phẩm với chi phí ban đầu chỉ 15%. Chưa kể, khi mua từ 2 - 3 căn hộ/lần tại cùng thời điểm ký hợp đồng mua bán, khách sẽ được nhận ưu đãi từ 1 - 1,5% giá bán mỗi căn.

Tận dụng chính sách ưu việt của chủ đầu tư, khách mua dễ dàng sở hữu căn hộ hạng sang thuộc dự án Top 1 Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM, từ đó nắm giữ chốn an cư hoàn hảo, cũng đồng thời là khoản đầu tư liên tục gia tăng giá trị.