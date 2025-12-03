HDBank nhận giải thưởng Chất lượng Thanh toán Toàn cầu 2025 từ JP Morgan Chase

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa được JP Morgan Chase trao bộ giải thưởng Chất lượng Thanh toán Toàn cầu 2025 (Straight Through Processing - STP), ghi nhận các tỷ lệ xử lý tự động vượt trội ở nhóm dẫn đầu thị trường quốc tế.

Đây là năm thứ tư liên tiếp HDBank đạt bộ giải thưởng STP cho các dòng tiền USD, đồng thời lần đầu tiên lập kỷ lục ngành với giải thưởng chất lượng thanh toán xuất sắc cho đồng EUR.

Ở hạng mục EUR, HDBank đạt tỷ lệ STP MT103 lên đến 98,00%, nằm trong nhóm cao nhất ngành. Với dòng tiền USD, ngân hàng tiếp tục duy trì chuỗi thành tích nổi bật: Tỷ lệ STP MT103 đạt 99,60% - thuộc nhóm dẫn đầu toàn cầu; Tỷ lệ STP MT202 đạt 100% - mức hoàn hảo theo chuẩn quốc tế.

Bộ giải thưởng STP của JP Morgan Chase - một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới - là thước đo uy tín dành cho các tổ chức đạt hiệu suất xử lý hoàn toàn tự động nổi bật, đảm bảo tốc độ - độ chính xác - tính ổn định trong thanh toán quốc tế.

Trước đó, vào tháng 7/2025, HDBank cũng đã được Citibank trao giải thưởng Chất lượng Thanh toán Xuất sắc, tiếp tục củng cố vị thế của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu.

Chuỗi thành tích này được tạo nên từ chiến lược đầu tư mạnh vào công nghệ và vận hành của HDBank: hệ thống xử lý giao dịch thế hệ mới, nền tảng vận hành thông minh, hạ tầng bảo mật đạt chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, thành thạo công nghệ. Sự kết hợp này giúp toàn bộ quy trình thanh toán của HDBank vận hành nhanh chóng, chính xác và ổn định, đáp ứng chuẩn cao nhất của các định chế tài chính toàn cầu.