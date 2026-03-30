HBC 2026 khép lại với chuyên môn ổn định và trải nghiệm khán giả được nâng cao

Ngay từ giai đoạn vòng bảng, giải đấu đã ghi nhận sức hút ổn định với hơn 1.000 lượt khán giả mỗi ngày cùng hơn 100.000 lượt xem trực tiếp, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt tại nhà thi đấu. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà ở cách khán giả tiếp cận và trải nghiệm giải đấu: Toàn bộ hệ thống vé được triển khai theo hình thức online, trong đó nổi bật là nền tảng VNPAY với quy trình mua vé nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Đặc biệt, vé trận Chung kết đã “sold-out” chỉ trong vòng 1 giờ mở bán, phản ánh rõ nhu cầu theo dõi trực tiếp và sự quan tâm lớn của cộng đồng dành cho HBC 2026.

Hệ sinh thái dịch vụ của VNPAY cũng được tích hợp vào trải nghiệm tổng thể của giải đấu. Từ di chuyển, mua sắm đến các tiện ích số, khán giả có thể tiếp cận nhiều dịch vụ như VNPAY Taxi, VnShop hay VNPAY App một cách liền mạch trong suốt hành trình theo dõi giải đấu. Điều này góp phần định hình một trải nghiệm thể thao hiện đại, nơi khán giả đến sân theo dõi trận đấu đồng thời sử dụng các dịch vụ đi kèm một cách thuận tiện trong suốt quá trình tham dự.

Sức nóng được truyền xuống từ nhiệt huyết của người hâm mộ trên khán đài.

Máy quay trong hệ thống IRS – công nghệ giám sát trận đấu giúp trọng tài có thể đưa ra quyết định chính xác.

Ở góc độ vận hành, giải đấu tiếp tục khẳng định định hướng chuyên nghiệp hóa khi áp dụng hệ thống Instant Replay System (IRS) từ vòng Tứ kết.

Với 8 camera đa góc quay, hệ thống hỗ trợ trọng tài xử lý các tình huống quan trọng với độ chính xác cao, đồng thời nâng cao tính minh bạch và thuyết phục trong các quyết định trên sân. Đây là một nâng cấp về kỹ thuật, cho thấy cách HBC 2026 từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn vận hành hiện đại, nơi công nghệ đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp cho chất lượng chuyên môn và trải nghiệm khán giả.

Song song với đó, yếu tố chuyên môn của giải đấu được duy trì ổn định qua cả vòng bảng và loạt trận knock-out với sự góp mặt của Hà Nội, Ba Đình, Phòng Không – Không Quân, CDunk, 3F Galaxy by BDA & GISA, Hidden Dragons, ASA Timberwolves và Dwarf.

Các trận đấu diễn ra với cường độ cao và nhiều biến động, trong đó Hà Nội giành hạng ba sau chiến thắng 88–74 trước Hidden Dragons, còn Ba Đình lên ngôi vô địch sau khi đánh bại 3F Galaxy by BDA & GISA với tỷ số 82–74 trong trận Chung kết.