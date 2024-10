Happy One Central ưu đãi lớn chào đón 'những mảnh ghép cuối'

(VTC News) -

Theo đó, khách mua sẽ dễ dàng sở hữu tài sản bất động sản chất lượng cao với pháp lý chuẩn chỉnh.

Kiên trì trong bối cảnh trầm lắng của thị trường bất động sản và về đích ở thời điểm khởi sắc nhất trong năm 2024, Happy One Central đã hoàn tất công tác xây dựng, hoàn thiện cũng như bàn giao gần 1.300 căn hộ, mang đến cho Bình Dương thêm một cộng đồng cư dân phồn thịnh ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Không chỉ nổi bật về “tốc độ”, khu căn hộ còn thu hút bởi nhiều điểm nhấn độc bản: Kiến trúc, tiện ích, vị thế...

Sau khi bàn giao và đón chào tân cư dân về an cư, khu căn hộ Happy One Central dần đi vào quỹ đạo, các tiện ích nội khu và cây xanh dần ổn định tạo nên sự tươi mới, nhộn nhịp mỗi ngày. Những hoạt động chung cũng bắt đầu được kết nối để thúc đẩy tính cộng đồng từ đó đưa ngôi nhà chung trở thành nơi lý tưởng để sống, làm việc và tận hưởng chất lượng sống.

Bên cạnh sinh khí của cộng đồng cư dân, chủ đầu tư dự án Happy One Central còn hướng đến mục tiêu bàn giao sổ hồng đợt 1 ngay trong quý 4 này, khẳng định uy tín, tâm huyết trong việc đảm bảo môi trường an cư, an tâm và an toàn cho mỗi gia chủ.

Các hoạt động trong mỗi dịp lễ hoặc những buổi giao lưu cộng đồng giúp cư dân tại khu căn hộ thêm gắn kết.

Để chào đón những cư dân - chủ nhân của nhóm căn cuối gia nhập và chung tay xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng - trở thành biểu tượng của khu vực, Vạn Xuân Group vừa chính thức công bố chính sách, ưu đãi hấp dẫn tạo động lực mới cho khách mua nhà ở ngay.

Cụ thể, với chính sách “mua nhà ở ngay, sổ hồng trao tay” đang được áp dụng, mỗi giao dịch thành công khách mua sẽ nhận ngay 15 chỉ vàng; Thanh toán nhanh tặng thêm 4%; Thanh toán sớm tặng 1.5%; Đối với khách vay, bên cạnh các chính sách chung, sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 12 tháng.

Đặc biệt, với những ưu điểm vượt trội về chất lượng xây dựng, chuỗi tiện ích đa dạng, Vạn Xuân Group và các đối tác đồng hành còn tổ chức nhiều sự kiện tham quan, trải nghiệm nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận “nhà thật, ưu đãi thật”, an tâm chọn mua tài sản chất lượng cùng lộ trình pháp lý minh bạch.

68 tiện ích nội khu, phân bố đa dạng trên các tầng giúp cư dân tiện trải nghiệm và tận hưởng.

“Nhiều năm nay tôi đã săn được các căn hộ có vị thế đẹp tại Bình Dương. Tuy nhiên, riêng với Happy One Central đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng thú vị bởi sự đầu tư tâm huyết cũng như việc hút hàng liên tục trước và sau bàn giao đã cho thấy đây là khu căn hộ đầy tiềm năng.

Kiến trúc độc đáo, thiết kế căn hộ tối ưu, tiêu chuẩn bàn giao chất lượng cao, tiện ích đa dạng với nhiều mảng xanh… đặc biệt là lộ trình pháp lý rõ ràng là những điểm cộng để thu hút nhà đầu tư như tôi”, chị Trương Thị Hồng – cư dân tháp B - chia sẻ.

Nhiều tiện ích tại dự án có mức đầu tư “khủng” dần được hé lộ và chuẩn bị chào đón cư dân sử dụng.

Khảo sát của một số đơn vị môi giới còn cho thấy, nhờ các tín hiệu tích cực của thị trường thời gian qua cũng như tâm lý “chốt sổ” dịp cuối năm, tỉ lệ khách hàng liên hệ tham quan ngày một khả quan. Đặc biệt các dự án dễ dàng tiếp cận trung tâm, tiện ích ngoại khu và pháp lý tốt càng trở nên hấp dẫn.

Đó cũng là lý do, Happy One Central đều đặn đón lượng khách ổn định tham quan hàng tuần, trong đó có những đợt khách nước ngoài rất hào hứng với thiết kế, chất lượng xây dựng và những tiện ích đặc biệt của khu căn hộ: hồ cá Koi, cầu kính, phòng golf 3D, phòng chiếu phim, phòng giải trí đa năng, thư viện và vận động cho trẻ…

