Hành trình vươn mình của Tierra Diamond từ căn gác nhỏ đến mặt bằng đắc địa

(VTC News) -

Chọn vị trí để định vị thương hiệu

Tierra Diamond bắt đầu từ một căn gác nhỏ, nơi các nghệ nhân chế tác làm nên mẫu trang sức đầu tiên.

Những năm đầu tiên, trong khi nhiều doanh nghiệp chọn sản xuất hàng loạt để tăng quy mô, Tierra lại đi theo hướng thủ công tinh xảo, tập trung cung cấp kim cương thiên nhiên chất lượng cao và dịch vụ thiết kế “bespoke”, cá nhân hóa theo câu chuyện của khách hàng để định hình triết lý “Quality First” mà thương hiệu này theo đuổi.

Đặt mặt bằng tại Ngã 6 Phù Đổng cho thấy tham vọng nâng tầm hiện diện của một thương hiệu Việt trong thị trường trang sức kim cương thiên nhiên.

Từ năm 2019, Tierra bắt đầu mở rộng quy mô với cửa hàng đầu tiên. Dù diện tích hạn chế, Tierra vẫn chọn tiên phong xây dựng cửa hàng với mô hình “open kitchen” – nơi các nghệ nhân chế tác ngay trong không gian bán hàng để tạo trải nghiệm kết nối và đảm bảo tính minh bạch cho khách hàng. Theo thời gian, thương hiệu này phát triển thêm dòng Fine Jewelry, từng bước chuẩn hóa hệ thống nhận diện.

Đến nay, thương hiệu đã có mặt tại các vị trí trung tâm tại TP.HCM, Hà Nội, Biên Hòa và mới đây là cửa hàng tại Ngã Sáu Phù Đổng – giao điểm giữa các tuyến đường lớn gồm Cách Mạng Tháng Tám, Lý Tự Trọng và Nguyễn Thị Nghĩa.

Đây là khu vực có mặt bằng từng được rao thuê ở mức 15.000–25.000 USD/tháng, phản ánh độ “nóng” của thị trường bán lẻ tại trung tâm thành phố.

Tierra Diamond và chiến lược “chọn vị trí để định vị.

Từng giống với phần lớn doanh nghiệp Việt – chọn vị trí thứ cấp để tối ưu chi phí, Tierra nay đã chọn hướng tiếp cận ngược: Lấy vị trí trung tâm làm điểm nhấn, xem mỗi mặt bằng như một “tuyên ngôn không lời” về tầm vóc thương hiệu.

Sự xuất hiện của doanh nghiệp Việt tại mặt bằng hạng A như Ngã 6 Phù Đổng không chỉ là câu chuyện thuê trả, mà là phép thử về tầm nhìn và năng lực vận hành. Nó cho thấy thương hiệu nội địa bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn để cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi quốc tế.

Cách tiếp cận này của Tierra được xem là bước đi dài hơi, vừa tạo đòn bẩy nhận diện thương hiệu, vừa thử thách khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh thị trường trang sức cao cấp tại Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt.

Cơ hội và thách thức trong cuộc đua “mặt tiền triệu đô”

Việc hiện diện giữa trung tâm thương mại sôi động nhất TP.HCM mang lại cho Tierra nhiều cơ hội: Mở rộng tệp khách hàng cao cấp, củng cố hình ảnh thương hiệu Việt trong phân khúc kim cương thiên nhiên, và xây dựng mô hình “flagship store”, nơi khách hàng không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm tận mắt nghệ thuật chế tác và tư vấn thiết kế riêng.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đi kèm thách thức đáng kể: Chi phí thuê cao, yêu cầu khắt khe về doanh thu trên diện tích, và áp lực duy trì hình ảnh sang trọng trong dài hạn. Thực tế, không ít thương hiệu từng có mặt tại khu vực này đã phải rút lui do chi phí vận hành và sức ép doanh thu.

Không gian trưng bày tại Tierra Ngã 6 Phù Đổng.

Theo các chuyên gia, thành công của Tierra sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa trải nghiệm thương hiệu và hiệu quả tài chính, yếu tố “sống còn” trong bối cảnh thị trường xa xỉ Việt Nam đang mở rộng nhanh nhưng cũng biến động mạnh.

Từ căn gác nhỏ đến mặt bằng “ngàn đô” giữa trung tâm thành phố, hành trình của Tierra Diamond là minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực đòi hỏi tính tinh xảo và niềm tin dài hạn.

Trong bức tranh thị trường trang sức cao cấp đang chuyển mình, việc một thương hiệu nội địa dám đặt cược vào vị trí trung tâm không chỉ phản ánh khát vọng khẳng định vị thế, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt vào năng lực sáng tạo và sức bền của chính mình.

Tierra Diamond là thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên thành lập năm 2016, nổi bật với định hướng minh bạch hóa thị trường kim cương tại Việt Nam. Thương hiệu cung cấp kim cương GIA chuẩn quốc tế, dịch vụ thiết kế trang sức bespoke và trang sức cưới – cầu hôn cao cấp. Với hệ thống 15 cửa hàng tại TP.HCM, Hà Nội và Biên Hòa, Tierra tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tiêu chuẩn chế tác tinh xảo và chính sách giá rõ ràng, hướng đến xây dựng một thương hiệu kim hoàn Việt Nam hiện đại, uy tín và đáng tin cậy. Website: www.tierra.vn