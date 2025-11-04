Hành trình thoát 'cửa tử' của nam sinh bị thanh sắt xuyên vùng đầu

(VTC News) -

“Bị tai nạn, em và gia đình vô cùng hoảng sợ, không nghĩ bản thân có thể vượt qua được. Nhờ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em được phẫu thuật an toàn và hồi phục sức khỏe”, nam sinh 16 tuổi - Nghệ An nghẹn ngào nói lời cảm ơn tới bác sĩ trong ngày tái khám.

Từ ranh giới sinh tử, nam sinh trên được cứu sống ngoạn mục, lấy dị vật thành công và xử lý toàn bộ tổn thương nguy hiểm. Hiện khi tái khám, sức khỏe em hồi phục ổn định, vận động tốt và có thể trở lại cuộc sống bình thường như chưa từng trải qua khoảnh khắc kinh hoàng - hành trình thoát hiểm đầy ngoạn mục.

Sức khỏe của nam sinh hiện hồi phục ổn định, vận động tốt.

Trước đó, vào đêm Trung thu, nam sinh 16 tuổi ở Nghệ An trong lúc đi chơi cùng bạn bè bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên từ vùng đầu, mặt qua gáy. Cây sắt ghim chặt qua vùng mặt - nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ cần lệch vài cen-ti-met là có thể khiến nam sinh mất mạng tại chỗ.

Đưa vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ cưa ngắn bớt thanh sắt, cố định dị vật, cầm máu tạm thời, tạo điều kiện an toàn cho việc chuyển lên tuyến trung ương.

Dù vậy, việc vận chuyển người bệnh vô cùng khó khăn, do dị vật xuyên qua đầu - cổ khiến bệnh nhân không thể nằm thẳng hoặc ngửa đầu trong suốt cả hành trình hơn 300 km ra Hà Nội để tránh chảy máu hay tổn thương nặng thêm.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngay khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đánh giá thanh sắt dài khoảng 50cm vẫn còn cắm xuyên trên mặt bệnh nhân. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật đi từ đầu mũi xuyên qua vòm cứng, xương ổ răng hàm phải, nền cổ rồi xuyên ra sau gáy - đường đi của dị vật cực kỳ nguy hiểm có thể tổn thương mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

Ngay trong đêm, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa cùng hội chẩn để tìm phương án điều trị tốt nhất.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt - cổ. Do dị vật đâm xuyên qua mặt, chèn giữa ổ miệng gây vỡ nát xương hàm và chảy máu nhiều, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình đã phải chủ động mở khí quản kiểm soát đường thở tạo điều kiện gây mê hồi sức cho người bệnh.

Trong khi đó, ê-kíp phẫu thuật tim mạch bộc lộ và kiểm soát bó mạch cảnh phải trong khi các phẫu thuật viên Hàm mặt - Tạo hình lấy bỏ dị vật và xử lý vết thương hàm mặt của bệnh nhân.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết khi rút thanh sắt, các bác sĩ phải cẩn thận từng mi-li-met, sau khi kiểm soát hoàn toàn huyết động của người bệnh. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương thần kinh mặt của người bệnh.

Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt - cổ.

Sau cuộc mổ kéo dài hơn một giờ, các bác sĩ lấy dị vật an toàn, bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt - nơi tập trung nhiều dây thần kinh và cơ quan cảm giác quan trọng. Nhờ đó, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng vận động khuôn mặt.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần thanh sắt đi lệch vài cen-ti-met là hậu quả vô cùng khôn lường.

ThS.BS Tô Tuấn Linh, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ khuyến cáo: “Trong trường hợp gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng cổ mặt, tuyệt đối không được rút dị vật ra ngay tại hiện trường, cần sơ cứu cố định tạm thời dị vật và đưa nạn nhân tới ngay cơ sở y tế có đầy đủ các chuyên khoa sâu về lĩnh vực gây mê hồi sức và phẫu thuật”.